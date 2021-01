Zahl der Toten nach Erdrutsch in Norwegen steigt

Der Erdrutsch ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Ask, nordöstlich der norwegischen Hauptstadt Oslo. Neun Häuser stürzten dabei ein. Mehrere Menschen werden seitdem vermisst. Seit vier Tagen suchen Rettungskräfte nach Überlebenden. Bisher konnten aber nur Leichen geborgen werden. Offiziell wurden inzwischen fünf Todesopfer bestätigt.

Suche mit Drohnen und Spürhunden

Derzeit werde daran gearbeitet, die Leiche der zuletzt gefundenen Person aus dem Katastrophengebiet zu holen, teilte die Polizei mit. Zu Alter und Geschlecht des Opfers machte sie keine Angaben. Nur von dem ersten entdeckten Toten ist die Identität bekannt. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann.

"Wir haben noch Hoffnung, Überlebende zu finden", sagte Einsatzleiter Roy Alkvist am Samstag. Bei der Suche werden Drohnen, Spürhunde und Wärmebildkameras eingesetzt.

1.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Etwa 1.000 Bewohner der betroffenen Ortschaft wurden nach dem Erdrutsch in Sicherheit gebracht. Mindestens zehn Menschen erlitten Verletzungen. Einige Häuser wurden um 400 Meter verschoben. Die zuständige Behörde gab an, ein Gebiet von insgesamt 280.000 Quadratmetern sei ins Rutschen geraten. Das Erdreich in dem Gebiet besteht aus einem speziellen Lehm, der in Norwegen und Schweden verbreitet ist und sich schnell verflüssigen kann.

Das norwegische Königshaus kündigte an, dass König Harald V., seine Frau Sonja und Kronprinz Haakon heute nach Ask reisen werden, um die Unglücksstelle zu besuchen.