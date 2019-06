Zahl der mit PFC verschmutzten Militärstandorte nimmt zu

Nach der Recherche-Publikation des BR im April wurde entdeckt, dass durch den jahrelangen Einsatz von Löschschaum polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC die Bundeswehrstandorte verunreinigt haben. Auf eine Anfrage der Linken gab die Bundesregierung nun bekannt, dass mittlerweile 22 Standorte deutschlandweit betroffen sind. Sieben davon liegen in Bayern. An einigen Standorten konnte eine Verschmutzung von umliegenden Böden und dem Grundwasser mit PFC nachgewiesen werden, wie zum Beispiel in Manching oder Penzing.

US-Standorte sind auch betroffen

Eine von der Bundesregierung veröffentlichte Liste der Betroffenen zeigt nun, dass der Schaden ein größeres Ausmaß hat als bisher erwartet. Denn nicht nur die deutsche Bundeswehr hat Probleme mit den PFC. Laut der Bundesregierung sind auch 36 aktive und ehemalige US-Standorte mit den Chemikalien kontaminiert. Darunter sind auch Plätze in Deutschland, wie der Flugplatz Ansbach-Katterbach. An diesem sowie vier weiteren US-Standorten ist das Umfeld wie Gewässer nachweislich verschmutzt.

Harald Weinberg, Bundestagsabgeordneter der Linken fordert eine schnelle Reaktion der Bundesregierung. Laut ihm gehe diese nämlich zu nachsichtig mit dem US-Militär um. Weiterhin soll das Verteidigungsministerium das Problem ernst nehmen und handeln.

"Es kann nicht sein, dass mit der Stationierung von Einheiten Umwelt- und Gesundheitsgefahren einhergehen." Harald Weinberg, Bundestagsabgeordneter der Linken

Die Ursache: Löschschaum

PFC werden für wasser- oder schmutzabweisende Produkte wie Regenjacken oder Kochtöpfen verwendet. Außerdem sind sie in Löschschäumen enthalten, die von der Bundeswehr benutzt werden. Sie sind nicht natürlich abbaubar und können dadurch leicht ins Grundwasser gelangen und Mensch sowie Umwelt schaden.

Der bekannteste Stoff, PFOS, ist in Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein und deshalb seit 2011 verboten. Nach eigenen Angaben erfuhr die Bundeswehr im Jahre 2012 von dem ersten Fall einer PFC-Kontamination. Bisher wurde noch an keinem einzigen Standort saniert.