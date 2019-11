Zahl der Erdbebenopfer in Albanien gestiegen

Seit dem Erdbeben am Dienstagmorgen im Westen Albaniens hat sich die Zahl der Opfer weiter erhöht. Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass mindestens 15 Menschen ums Leben kamen. Regierungsstellen sprachen außerdem von mindestens 600 Verletzten. Außerdem werden zahllose Menschen noch unter den Trümmern vermutet. Laut Informationen der Regierung handelt es sich bei dem Erdbeben mit einer Stärke von 6,4 um das schwerste seit Jahrzehnten. In Tirana, der Hauptstadt, der Hafenstadt Durres und einigen Landesgemeinden stürzten Häuser ein, Menschen liefen in Panik auf die Straße.

Erdbeben beschädigt SOS-Kinderdorf

Außerdem traf das Beben ein SOS-Kinderdorf in Tirana. Die Leiterin der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer in Albanien, Teuta Shkenza, teilte aber mit, dass die Kinder und Mitarbeiter zwar unter Schock stehen, glücklicherweise aber niemand verletzt wurde. Man müsse jetzt sehen ob Nachbeben die Situation verschlimmern würden, erklärte sie weiter.

Suche nach Verschütteten läuft

Insgesamt wurden 1900 Polizisten abgestellt, um nach Verletzten in den Trümmern zu suchen. Ministerpräsident Edi Rama reiste in die am schwersten betroffene Küstenstadt Durres und erklärte: "Alle Staatsorgane wurden vom ersten Augenblick an mobilisiert, um jedes Menschenleben zu retten." Einen für Mittwoch geplanten Besuch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin sagte Rama ab.

Die Europäische Union aktivierte nach den Beben einen Katastrophenschutzmechanismus. Such- und Rettungsmannschaften aus Italien, Griechenland und Ungarn seien bereits auf dem Weg, teilte die Kommission in Brüssel mit. Ein Katastrophenschutzteam der EU soll zudem den albanischen Behörden bei der Koordinierung der Rettung zur Seite stehen. Zur Beurteilung der Schäden können die Einsatzkräfte zudem Satellitenbilder des europäischen Copernicus-Dienstes nutzen.

Mehrere Nachbeben der Stärke 4,4 und 5,5

Die Erdstöße am frühen Morgen hatten nach Angaben der US-Bebenwarte USGS eine Stärke von 6,4. Das Epizentrum lag rund 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana in einer Tiefe von rund 20 Kilometern. Betroffen war vor allem Tirana und die nahegelegene Hafenstadt Durres. Auf dem "Global Seismic Monitor" des Helmholtz Zentrums in Potsdam sind während der ganzen Nacht mehrere Erdbeben verzeichnet, das stärkste Beben trug sich demnach gegen 4 Uhr früh zu. Es folgten mehrere Nachbeben mit Stärken zwischen 4,4 und 5,5.