Zahl der Corona-Intensivpatienten leicht gestiegen

Deutschlandweit 272 weitere Covid-Todesopfer binnen 24 Stunden

Binnen eines Tages kamen in ganz Deutschland laut den neuen Angaben auch 272 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu. In Bayern wurden 45 neue Todesopfer verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 119.215. Die Zahl der von einer Corona-Erkrankung genesenen Menschen in Deutschland beziffert das RKI auf insgesamt rund 8.373.900.