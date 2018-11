Zahl der Brandopfer in Kalifornien steigt weiter

Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Folge des sogenannten "Camp Fire" in der Region um die Stadt Paradise auf 42. Insgesamt sind bei den derzeitigen Bränden in Kalifornien mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen.

"Camp Fire" ist tödlichster Waldbrand Kaliforniens

Das "Camp Fire" sei inzwischen der tödlichste Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens, sagte Sheriff Honea. Dutzende Menschen werden weiter vermisst. Der Kampf gegen die Flammen hält an: Das Feuer war am Montagabend (Ortszeit) noch immer nur zu 25 Prozent eingedämmt. Die Einsatzkräfte rechnen wegen anhaltender Trockenheit, Wärme und heftigen Winden nicht mit einer schnellen Entspannung der Lage.

250.000 Menschen auf der Flucht vor dem Feuer

Die derzeitigen Waldbrände in Kalifornien haben eine viertel Million Menschen in die Flucht getrieben. Das "Camp Fire" hat im Norden des Bundesstaates ein riesiges Gebiet verwüstet und in Paradise rund 6.500 Häuser zerstört. Mehr als 5.100 Feuerwehrleute sind in der Region im Einsatz, um den Großbrand einzudämmen. Derweil suchen Einsatzkräfte nach weiteren Todesopfern. Bei einem anderen Waldbrand in der Region um den Prominentenort Malibu sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Trump verspricht finanzielle Hilfe

US-Präsident Donald Trump stellte den Betroffenen finanzielle Unterstützung vom Bund in Aussicht. Das Weiße Haus teilte mit, dass unter anderem Menschen, deren Häuser oder Geschäfte abgebrannt sind, finanzielle Hilfen des Bundes beantragen können - etwa, um eine vorübergehende Unterkunft oder Reparaturen zu bezahlen. Die Unterstützung solle Aufbauhilfen des Bundesstaates und auf lokaler Ebene ergänzen, hieß es.

Trump schrieb bei Twitter, er habe schnell reagieren wollen, um das Leiden der Betroffenen etwas zu mildern. Er stehe alle Betroffenen bei. Der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, hatte die Unterstützung des Bundes angefordert.