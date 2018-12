Zähes Ringen um Brexit in der EU geht weiter

Wenn die Briten und ihre Regierung nach dem ganzen Hin- und Her der letzten Monate noch einen Freund im Europaparlament haben, dann ist es der mittlerweile parteilose Hans-Olaf Henkel. Der einst über die AfD-Liste nach Straßburg gewählte frühere Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie wird nicht müde, um Verständnis zu werben für die vermeintlich so bockigen Menschen auf der Insel:

"Aus der Sicht der Briten sind sie in einen Fußballclub eingestiegen. Irgendwann hat dann aber Brüssel entschieden, doch lieber Golf zu spielen. Das heißt die Bedingungen, unter denen Großbritannien 1973 beigetreten ist, haben sich schlicht geändert." EU-Abgeordneter Hans-Olaf Henkel

Aus der Sicht des früheren Wirtschaftsführers hat der Gipfel heute eigentlich nur eine Möglichkeit: Den Briten einen "neuen Deal" anzubieten. Henkel sagt:

"Entscheidend für das Ja zum Brexit, bei der Volksabstimmung vor mehr als zwei Jahren, war die Angst vor zu viel Einwanderung. Warum bieten wir den Briten nicht an, Migration künftig eigenständig regeln zu können?" EU-Abgeordneter Hans-Olaf Henkel

Als gesichtswahrendes Angebot gewissermaßen. Sowohl für die "Remainer", also die, die in der EU bleiben wollen, als auch für diejenigen "Brexiteers", mit denen man noch reden könne:

"Die EU ist doch voller 'special deals' und ich bin fest davon überzeugt, dass es sich auch für Europa lohnt, den Briten nun einen solchen Deal anzubieten!" EU-Abgeordneter Hans-Olaf Henkel

Keine große weitere Verhandlungsbereitschaft in der EU

Doch Henkel steht mit seiner Position weitgehend allein. Nicht nur die Kanzlerin betonte erst gestern noch einmal im Bundestag, dass am fertigen Austrittsabkommen nicht mehr gerüttelt wird, eigentlich sagen es so oder so ähnlich alle führenden EU-Politiker, beispielsweise Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker:

"Wir werden das Austrittsabkommen nicht noch einmal aufmachen. Das wird nicht passieren!" EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

Und doch zeichnet sich vor dem am Nachmittag beginnenden Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs leichte Bewegung ab. Es ist die Erkenntnis, dass, wenn man nicht Gefahr laufen will, ins Chaos eines ungeordneten Brexits zu stürzen, dass man der schwer angeschlagenen Theresa May etwas anbieten muss - gewonnene Vertrauensabstimmung in der eigenen Fraktion am Abend hin oder her.

"Wir müssen das in England weit verbreitete Misstrauen gegenüber der EU aufgreifen." EU-Abgeordneter Elmar Brok

Es gebe dort schließlich die Sorge, dass man durch Verfahrenstricks Großbritanniens quasi durch die Hintertür fest an die EU gekettet halten wolle:

"Vielleicht kann man Theresa May helfen, deutlich zu machen, dass es kein Trick ist, sondern dass auch wir ein existenzielles Interesse an einem anständigen Freihandelsvertrag und anderen Regeln, etwa in der inneren und äußeren Sicherheit, haben." EU-Abgeordneter Elmar Brok

Lange Verhandlungen erwartet

Die Lösung könnte nun darin liegen, dass die verbleibenden 27 eine Zusatzerklärung, eine Art Brief aufsetzen, in den sie ausdrücklich noch einmal hineinschreiben, dass sie gewillt sind, Großbritannien ziehen zu lassen, dass sie wirklich einen gemeinsamen Freihandelsvertrag anstreben und abschließen wollen. Ob solch ein Schreiben allerdings ausreicht, damit Theresa May im britischen Parlament doch noch eine Mehrheit für das Austrittsabkommen hinbekommt, daran scheiden sich die Geister. Denn es gibt nicht wenige, wie etwa die Brexit-Expertin Terry Reintke von den Grünen, die Theresa May inzwischen für die völlig falsche halten, um doch noch etwas zu retten:

"Theresa setzt gerade mit ihrem Handeln und dem 'Sich-in-eine-Sackgasse-manövrieren' nicht nur die Zukunft Großbritanniens, sondern der gesamten EU aufs Spiel und macht damit die Zukunft von Millionen Bürgerinnen und Bürger zum Spielball einer Verhandlung. Und das auch mit einer zum Teil irrationalen Rhetorik. Da muss man ganz klar sagen: Sie hat versagt in den letzten zweieinhalb Jahren!" EU-Abgeordnete Terry Reintke

Es könnte wieder ein langer Verhandlungsabend in Brüssel werden.