"Yes we candy" - Zuckerstange statt Strafzettel

Insgesamt seien drei Säulen in der Innenstadt verkleidet worden, so ein Sprecher der Polizei am Montag. Dem saarländischen Rundfunk erklärte die Polizei, dass man "heute sehr viel Spaß" gehabt hätte, auch weil die Zuckerstangen so professionell gestaltet waren. Jedoch, so fügte der Polizeisprecher hinzu, handle es sich beim Anbringen der Zuckerstangen um eine Ordnungswidrigkeit - immerhin werden die Blitzanlagen von ihrer Arbeit abgehalten.

Auf einer der Zuckerstangen, die die Polizei zur Beweissicherung auf die Wache mitgenommen hatte stand "Yes we candy" und "Operation Blitzkrieg - Das Fest der Liebe". Wer hinter der Aktion vom Heiligabend steckt ist unbekannt.