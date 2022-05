Xinjiang Police Files: Das sind die Reaktionen in Bayern

Für den Uigurischen Weltkongress (World Uyghur Congress, WUC) sind die neu veröffentlichten Recherchen nicht weniger als "bahnbrechend". Am Morgen schrieb die in München sitzende Organisation, die "Xinjiang Police Files" lieferten eindeutige und neue Belege dafür, dass an den Uiguren ein Völkermord begangen werde. Der Weltkongress sieht sich nach eigenen Angaben als die Interessenvertretung von Uiguren – sowohl in der ostchinesischen Provinz als auch weltweit.

Lesen Sie hier: "So haben wir das Leak verifziert"

Über Wochen haben Reporter von BR, Spiegel, BBC News und zahlreiche weitere internationale Partner die "Xinjiang Police Files" ausgewertet. In dem Leak, das dem China-Experten Adrian Zenz zugespielt wurde, sind unter anderem Fotos aus Internierungslagern in Xinjiang enthalten.

Sie zeigen Sicherheitskräfte, die einen Inhaftierten abführen. Der Mann ist an Händen und Füßen gefesselt, über seinem Kopf ein Sack. Sie setzen ihn in einen sogenannten Tiger Chair, der nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zur Folter verwendet wird. Andere Fotos zeigen Uniformierte mit Sturmgewehren oder Holzknüppeln, die damit Inhaftierte in Schach halten.

Ex-Bundestagsabgeordnete Bause fordert neue China-Politik der Bundesregierung

Die frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Margarete Bause aus München hat sich über Jahre intensiv mit der Situation der Uiguren beschäftigt und wiederholt kritisch zur Menschenrechtslage in China geäußert. 2019 verweigerte ihr Peking daraufhin die Einreise. Bause wollte damals als Mitglied einer Delegation des Menschenrechtsausschusses und des Ausschusses Digitale Agenda einreisen. Nachdem China nicht von seiner Haltung abwich, verzichteten beide Ausschüsse auf den Besuch.

Nach den Veröffentlichungen der "Xinjiang Police Files" hat Bause konkrete Forderungen: "Ich erwarte eine Initiative auf der europäischen Ebene zu weiteren Sanktionen gegenüber Verantwortlichen für diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Xinjiang verübt werden. Ich erwarte zum anderen, dass die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleitet, ähnlich der Verfahren der Kriegsverbrechen von Russland in der Ukraine."

Bause nimmt zudem ihre eigene Partei als Mitglied der Ampel-Koalition in die Pflicht. Schließlich erwartet sie von der Bundesregierung, der die Grünen angehören, nichts weniger als eine neue China-Politik: "Die Politik Merkels ist auch im Zusammenhang Chinas grundlegend gescheitert", sagt sie im BR-Interview.

Ulrich Lechte, außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion aus Regensburg, teilte mit; "Massive Menschenrechtsverletzungen in Form von systematischen Internierungs- und Umerziehungslagern dürfen wir unter keinen Umständen wortlos hinnehmen. Die Bilder, die uns heute aus diesen Lagern erreichen, sind zutiefst verstörend und entsetzlich. Zur verheerenden Menschenrechtslage darf hierbei nicht geschwiegen werden."

Außenministerium spricht von Arbeit "anti-chinesischer Kräfte"

Chinas Außenministerium hat inzwischen auf die internationalen Veröffentlichungen reagiert. Ein Sprecher sagte dazu in Peking, es handele sich um ein weiteres Beispiel anti-chinesischer Kräfte, die Lage in Xinjiang schlecht darzustellen. Die Gesellschaft dort sei stabil, die Menschen lebten in Frieden.