Der Verschwörungs-Ausstieg des Xavier Naidoo

Bislang gibt es von Naidoo nur dieses dreiminütige Video, aber dass er seine Abwendung vom Verschwörungsglauben mit dem Ukraine-Krieg begründet, ist durchaus schlüssig. Denn das bedingungslose Einstehen für Putin und Russland ist seit Jahren ein wesentlicher Pfeiler des Verschwörungsglaubens.

Umgekehrt wurden auch viele Verschwörungstheorien von russischer Propaganda in Umlauf gebracht. Der russische Staatsender RT Deutsch hatte beispielsweise immer wieder verschiedenen Verschwörungsideologen eine Plattform geboten.

Es war ruhig geworden um Naidoo

Möglicherweise sind Naidoo durch seine persönliche Involvierung in den Ukraine-Krieg ideologische Widersprüche aufgefallen und haben dann Zweifel bestärkt, die vorher schon da waren. In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist die Tatsache, dass es um Naidoo in den letzten Jahren ziemlich ruhig gewesen ist. Auf seinem Telegram-Kanal gab es bis zu dem überraschenden Kehrtwenden-Video nichts neues. Ebenso wenig auf seinem YouTube-Kanal.

Naidoo: "ich musste mich kritischen Fragen zu Äußerungen von mir stellen"

Aus den Religionswissenschaften weiß man, dass Menschen, die einer Sekte verfallen sind, umso schwieriger wieder herausfinden, je mehr sie in den Sektenglauben investiert haben, an Geld, an Zeit, aber auch an sozialem Kapital.

Ganz ähnlich ist das bei Anhängern des Verschwörungsglaubens: Auch sie haben größere Chancen aus einer solchen Ideologie herauszufinden, wenn familiäre und freundschaftliche Banden nicht völlig durchtrennt sind. Gut möglich, dass dies auch bei Naidoo eine Rolle gespielt hat. In dem Video sagt er, dass er Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt habe, "ich musste mich kritischen Fragen zu Äußerungen von mir stellen", erklärt Naidoo.

Naidoo könnte anderen Aussteigern den Weg bereiten

Wie glaubwürdig Naidoos Umkehr ist, muss sich zeigen. In dem Video bleibt er bei vielem unkonkret. Man darf auch nicht vergessen, dass Naidoo nicht irgendein Verschwörungsideologe war, sondern jahrelang durch antisemitische Liedzeilen und die Verbreitung von Reichsbürgermythen auffiel. Klar ist aber auch: Sollte die Umkehr des Xavier Naidoos ernstgemeint sein, dann könnte das ein starkes Signal für all die Menschen sein, die der Szene den Rücken kehren wollen.