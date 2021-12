Verfassungsgericht: Xavier Naidoo darf Antisemit genannt werden

Der Musiker und Mitbegründer der Band "Söhne Mannheims", Xavier Naidoo, muss sich als "Antisemit" kritisieren lassen. Wer sich selbst "mit seinen streitbaren politischen Ansichten freiwillig in den öffentlichen Raum" begebe, müsse "eine scharfe Reaktion auch dann hinnehmen, wenn sie das persönliche Ansehen mindert", entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.

Referentin: "Er ist Antisemit. Das ist strukturell nachweisbar."

Damit hob das Bundesverfassungsgericht zwei Gerichtsurteile auf, in denen einer politischen Referentin verboten worden war, den Popsänger Xavier Naidoo als Antisemiten zu bezeichnen. Die Referentin hatte daraufhin Verfassungsbeschwerde erhoben.

Konkret ging es darum, dass sie 2017 in Regensburg bei einem Vortrag der gemeinnützigen Amadeu-Antonio-Stiftung zum Thema "Reichsbürger – Verschwörungsideologien mit deutscher Spezifik" vor Publikum über Naidoo gesagt hatte: "Er ist Antisemit. Das darf ich, glaube ich, aber gar nicht so offen sagen. Aber das ist strukturell nachweisbar".

Naidoo gesellt sich mit QAnon und Reichsbürgern

Der 50-jährige Sänger verbreitet seit Jahren Verschwörungsmythen, zuletzt etwa von der QAnon-Bewegung. Zur Corona-Pandemie machte er umstrittene Äußerungen und trat mit Reichsbürgern auf. Anfang des Jahres veröffentlichte Naidoo schließlich auf kla.tv ein Musikvideo, in dem er mit bekannten rechtsradikalen Musikern auftritt. Anberaumte Konzerte wurden daher immer wieder zum Politikum, im September etwa auch in Regensburg.

Politische Textzeilen in seinen Liedern brachten ihm zusätzlich Rassismus-Vorwürfe ein, die der Sänger selbst bestreitet. Auch gegen die Referentin der Antonio-Amadeus-Stiftung ging er mit einer Unterlassungsklage vor, nachdem auch sie darauf hinwies, der Sänger benutze in seinen Liedern antisemitische Codes.

Verfassungsgericht: Äußerung von Meinungsfreiheit gedeckt

Zwei bayerische Gerichte hatten der Klage Naidoos auch stattgegeben: zunächst das Landgericht Regensburg und das Oberlandesgericht Nürnberg. Ihn als "Antisemiten" zu bezeichnen, sei ein besonders weitreichender und intensiver Eingriff in dessen Persönlichkeitsrecht, hieß es in der Begründung.

Das Bundesverfassungsgericht aber sagt nun, die Urteile der unteren Gerichte verkennen im Ergebnis die Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit im öffentlichen Meinungskampf. Die Äußerung der Referentin sei klar so zu verstehen, dass Naidoo antisemitisches Gedankengut weitergebe. Dies sei von der Meinungsfreiheit gedeckt.