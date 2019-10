Wurstprodukte nach zwei Todesfällen zurückgerufen

Ein Wurstbetrieb im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ist nach zwei Todesfällen durch Bakterien vorerst geschlossen worden. Laut Landkreis gibt es 37 weitere Krankheitsfälle, die mit den Waren der Wurstfabrik in Zusammenhang stehen könnten. Eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts (RKI) habe einen unmittelbaren Zusammenhang zum Tod der beiden älteren Menschen aus Hessen ergeben.

In Produkten des Betriebs Wilke Wurstwaren in Twistetal-Berndorf wurden in mehreren Fällen Listerien nachgewiesen. Listerien sind Bakterien, die zu Durchfall und Fieber führen können. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sie lebensgefährlich sein. Von dem Rückruf sind sämtliche Produkte des Unternehmens mit Ausnahme von Vollkonserven betroffen.

Wahrscheinlich auch in Handelsketten geliefert

Auf www.lebensmittelwarnung.de, dem Portal der Bundesländer und des Bundesverbraucherschutzministeriums war bis zum Nachmittag zunächst keine öffentliche Warnung zu finden. Das hessische Umweltministerium verwies auf Nachfrage auf den Hersteller und den Landkreis. Ein Sprecher des Landkreises Waldeck-Frankenberg sagte BR24, eine Taskforce der Regierungspräsidien Darmstadt und Kassel beschäftige sich mit dem Fall.

Da der Wurstbetrieb seine Waren über den Großhandel vertreibe, könne davon ausgegangen werden, dass sie in das gesamte Bundesgebiet und auch ins Ausland geliefert worden seien, "teilweise auch in Handelsketten", erläuterte der Sprecher. Wahrscheinlich seien alle Bundesländer betroffen. Die Produkte seien durch den Firmenaufdruck zu erkennen.

Pizzasalami und Brühwurst

Laut dem Landkreis wurden die Keime in Pizzasalami und Brühwurst nachgewiesen. Den ersten Fund in einem Wilke-Produkt habe es im März gegeben. Trotz Gegenmaßnahmen habe die Firma das Problem nicht in den Griff bekommen. Auch in den Folgemonaten habe es Beanstandungen gegeben.

Wilke Wurstwaren blickt laut der Internetseite des Unternehmens auf eine mehr als 80-jährige Geschichte zurück und hat heute rund 200 Mitarbeiter. Pro Woche produziere die Firma rund 300 Tonnen Roh-, Brüh-, und Kochwurstartikel. Hauptabnehmer der Ware seien Großküchen, seit 2017 werde aber verstärkt auch der Lebensmitteleinzelhandel beliefert.

(Mit Material von dpa und AFP)