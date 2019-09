"Wüsten-Power": Solarthermie-Kraftwerk in der Negev-Wüste

Eine Maschine spritzt Wasser auf die Solarspiegel, dann kommen große Bürsten und machen die sogenannten Parabolrinnen sauber. Es muss viel geputzt werden. Mehr als 16.200 Parabolrinnen hat die Anlage – jede einzelne Rinne besteht aus 28 Spiegeln. Wir sind in der Nähe von Ashalim, einem kleinen Dorf in der israelischen Negev-Wüste. Auf rund 250 Hektar ist hier seit wenigen Monaten ein Teil der Zukunft der israelischen Stromversorgung in Betrieb. Zur offiziellen Eröffnung ist Energieminister Yuval Steinitz gekommen.

"Israel ist eine isolierte Energie-Insel. Auf Zulieferung von außen, zum Beispiel aus Syrien, können wir nicht vertrauen. Noch vor fünf bis zehn Jahren wurde unser Strom vor allem mit Kohle und Diesel erzeugt. In ein paar Jahren werden es nur noch Erdgas und erneuerbare Energien sein." Energieminister Yuval Steinitz

Kohlekraftwerke sollen absehbar auch in Israel verschwinden

Noch sind große an der Küste gelegene Kohlekraftwerke unerlässlich. Doch in einigen Jahren, konkreter wird der Minister nicht, sollen die Dreckschleudern endgültig vom Netz. Möglich machen das vor allem große Erdgasfelder vor der israelischen Küste, die künftig das Rückgrat der Stromversorgung des Landes bilden und auch noch lukrativen Export ermöglich sollen. Hinzu kommt für den heimischen Markt überwiegend Strom aus Sonnenenergie. In Ashalim sind verschiedene Anlagen und Technologien mit unterschiedlichen Betreibern zusammengefasst, erklärt Didi Paz. Er ist Chef von Negev Energy. Die Firma betreibt das Parabolrinnenkraftwerk.

"An einem Ort werden vier verschiedene Solar-Projekte mit drei Technologien mehr als 300 Megawatt sauberen Strom produzieren. Das ist einzigartig." Didi Paz, Negev Energy

Didi Paz steht zwischen den endlos wirkenden, teils 1,2 Kilometer langen Reihen mit den Parabolrinnen. Zwischen den Spiegeln läuft ein Rohr mit einem synthetischen Öl, das von der Sonne auf rund 400 Grad erhitzt wird und Dampf produziert, der wiederum eine Turbine antreibt.

"Photovoltaik nutzt das Licht der Sonne, Solarthermie nutzt die von der Sonne erzeugte Hitze. Das ist ein kleiner Unterschied mit vielen Folgen. Elektrizität zu speichern ist weiterhin sehr teuer. Hitze zu speichern, ist viel einfacher und diese Möglichkeit bietet uns die Solarthermie.“ Didi Paz, Negev Energy

Ziel ist die ganztägige Energieerzeugung

Mit der Hitze der Sonne, aber mit einer anderen Technologie, arbeitet eine zweite Anlage in Ashalim. Hier reflektieren Brennspiegel die Sonne auf einen Empfänger an der Spitze eines 260 Meter hohen Turms, dessen Licht gleißend strahlt und kilometerweit zu sehen ist. Von der Spitze des Turms wird die Hitze ebenfalls weiter gegeben und in Dampf umgewandelt. Das Solarturm-Kraftwerk von Ashalim sieht spektakulär aus, ist aber wirtschaftlich im Nachteil gegenüber dem Parabolrinnenkraftwerk, denn dort kann die Energie gespeichert werden. Tagsüber erhitzt das Öl über einen Wärmetauscher eine spezielle, zähe Salzflüssigkeit, die in den sogenannten Heißtank läuft. Was nach Sonnenuntergang passiert, erklärt Ingenieur Achian Trigger.

"Wir lassen das heiße Salz in den kalten Tank laufen – wieder durch den Wärmetauscher – und geben so die Hitze vom Salz zurück an das Öl." Achian Trigger, Negev Energy

So kann das Kraftwerk noch weitere fünf Stunden bei voller Leistung Strom liefern, ohne dass die Sonne scheint. Ziel ist, die Versorgung rund um die Uhr. Das Parabolrinnenkraftwerk hat eine Leistung von 121 Megawatt.

Anteil der erneuerbaren Energie soll auf zehn Prozent steigen

Knapp eine Milliarde Euro hat Negev Energy investiert und darf nun 25 Jahre einspeisen, zu einem garantierten Preis von umgerechnet 20 Eurocent pro Kilowattstunde. Mit dem Strom aus der Wüste soll der Anteil erneuerbarer Energien am israelischen Strommix schon im nächsten Jahr auf zehn Prozent erhöht werden.