Worüber der Corona-Gipfel von Bund und Ländern berät

Eigentlich haben sich in den vergangenen Wochen immer weniger Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Die Inzidenzen sanken, die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen nahm etwa in Bayern ab. Sorgen um das deutsche Gesundheitssystem reißen dennoch nicht ab, was vor allem mit der neuen Virusvariante Omikron zu tun hat. Das merkt man dem Beschlussvorschlag zur außerplanmäßig einberufenen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an diesem Dienstag an.

"Explosionsartige Verbreitung" befürchtet

In einigen Staaten, etwa in Großbritannien oder Südafrika, zeigt sich, dass sich die Omikron-Mutante binnen weniger Wochen zur dominierenden Variante entwickelt hat. Alle zwei bis drei Tage verdoppelt sich dort die Fallzahl. "Das ist eine nie dagewesene Verbreitungsgeschwindigkeit", heißt es in der Bund-Länder-Beschlussvorlage.

Omikron ist vor allem deshalb gefährlich, weil der Impfschutz, speziell derer, die ihre Auffrischungsimpfung noch nicht erhalten haben, schnell nachlässt. Geimpfte stecken sich und damit andere also öfter an. Man befürchte eine "explosionsartige Verbreitung". Trotzdem gelte es nun, so schnell wie möglich zu impfen, da zumindest das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt mit Erhalt einer Auffrischungsimpfung stark sinke. Das Ziel, bis Ende des Jahres 30 Millionen Impfungen durchzuführen, werde man schaffen. Bis Ende Januar wolle man weitere 30 Millionen Dosen verabreichen.

Zum Artikel "Booster und Co.: Das ist der Stand der Impfungen in Bayern"

Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten – auch für Geimpfte

Die Runde versammelt sich so kurzfristig aufgrund eines Papiers des neuen Expertenrats der Bundesregierung. Die Expertinnen und Experten fordern unverzüglich neue Kontaktbeschränkungen, um der drohenden Omikron-Welle zuvorzukommen. Einen sogenannten "Lockdown" vor Weihnachten schloss Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwar aus. Allerdings werden in der Beschlussvorlage von Bund und Ländern unterschiedliche Kontaktbeschränkungen für die Zeit nach Heiligabend genannt. Diese würden auch Geimpfte und Genesene betreffen.

Es heißt, "Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten". Ab dem 28. Dezember sollen deshalb private Zusammenkünfte mit maximal zehn Personen erlaubt sind. Sind Ungeimpfte dabei, so dürfen sich nur ein Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Egal ob drinnen oder draußen. Wie schon im vergangenen Jahr wird wohl in der Silvesternacht Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen verboten. Der Verkauf von Pyrotechnik wird untersagt. Vom Zünden wird generell abgeraten, da dabei die Verletzungsgefahr besonders hoch ist und das Gesundheitssystem schon hoch belastet.

Clubs und Diskotheken in Innenräumen sollen deutschlandweit geschlossen werden. In Bayern gilt dies ohnehin schon seit Ende November. Verschärfte Regeln könnte es für große Veranstaltungen geben. Überregionalen Großveranstaltungen, etwa in den Bereichen Sport und Kultur, könnten ab 28. Dezember 2021 bundesweit ohne Zuschauer stattfinden. Das wären also zum Beispiel Geisterspiele im Fußball.

Sorge um kritische Infrastruktur

Besonderes Augenmerk werden die Vertreter von Bund und Ländern während ihrer Beratungen auf die unterschiedlichen Bereiche der kritischen Infrastruktur richten. Das betrifft zum einen das Gesundheitssystem: Einige Krankenhäuser, die darin beschäftigten Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger, arbeiten seit Anfang der Pandemie an der Belastungsgrenze oder darüber hinaus. Durch Omikron könnten die Fallzahlen so steigen, dass viele von ihnen endgültig überfordert werden.

Aber auch in anderen Bereichen sieht die Lage schwierig aus. Vor allem Hendrik Wüst (CDU), der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, mahnte: "Wir werden darüber sprechen müssen, wie wir unser Land am Laufen halten." Wüst warnte vor Gefahren für Strom- und Wasserversorgung und den Folgen von Personalmangel bei Polizei und Feuerwehr, wenn die Zahl der Infizierten deutlich steigt. Es brauche Notfallpläne unter Einbeziehung von Technischem Hilfswerk und Bundeswehr.

Ampel uneins: Lockdown oder nicht?

Unterstützung erfährt Wüst von seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU). "Wir müssen vor die Welle kommen", sagte dieser bei einer Pressekonferenz. Ansonsten könne Mitte bis Ende Januar ein Desaster drohen. Man müsse bei Omikron sehen, ob es sich um eine neue Welle handele oder vielmehr um eine "Corona-Wand", so Söder.

In der Ampel-Regierung ist man sich derweil offenbar uneins über das weitere Vorgehen. Während der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner am Montag davon sprach, dass mit konsequent durchgeführten 2G- und 3G-Einlässen ein Lockdown abgewendet werden könne, hielt der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen einen solchen nach den Feiertagen durchaus für denkbar: "Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar."

BR24 überträgt die Pressekonferenz im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen am Abend im Livestream. Der genaue Zeitpunkt ist noch unklar.