Woran die Regulierung des Online-Glücksspielmarktes noch krankt

200.000 Euro – so viel Geld hatte Oliver mit Sportwetten im Internet verspielt, als er sich in Therapie begab. Heute ist die Summe noch größer. Denn Oliver ist rückfällig geworden. Und das, obwohl er seine Sucht zeitweise in den Griff gekriegt hatte. Er erzählt, er habe Geld übriggehabt und wieder zu wetten begonnen. Das sei "natürlich gänzlich in die Hose gegangen". Seinen vollen Namen will er lieber nicht in den Medien lesen.

Maßnahmen greifen nicht

Oliver ist damit kein Einzelfall. Er ist einer von vielen Spielsüchtigen, denen der neue Glücksspiel-Staatsvertrag nicht geholfen hat – auch wenn seit dem 1. Juli vieles anders sein sollte. Thomas Bauer von der Suchthilfe der Stadtmission Nürnberg berichtet, dass die versprochenen Maßnahmen zum Schutz von Spielern noch gar nicht funktionieren würden, obwohl der Staatsvertrag nun bereits ein halbes Jahr gilt. Zentral geregelt ist darin etwa die Möglichkeit für Spieler, sich sperren zu lassen. Damit sollen sie ihrer Sucht leichter Herr werden. Eigens dafür wurde die Spielerdatei OASIS eingerichtet. Alle Online-Glücksspielanbieter mit Lizenz müssen sich an diese Datei anschließen. Gesperrte Spieler dürfen sie dann nicht mehr auf ihren Seiten zulassen.

Spielsüchtige Zielscheibe für Werbung

In der Praxis, so berichtet Suchtberater Thomas Bauer, habe er aber Kontakt zu Spielern, die trotz der Sperrung weiterspielen könnten. Zudem erhielten auch gesperrte Spieler von manchen Anbietern gezielt Werbung, sagt Bauer: Teilweise mehrere E-Mails pro Tag oder gar Anrufe, in denen ein Bonus versprochen wird.

1.000 Euro-Limit sollte helfen

Offenbar scheint auch die zweite zentrale Maßnahme zum Schutz von Spielern nur unzureichend zu greifen. Neu eingeführt wurde ein monatliches Einzahlungs-Limit für Online-Glücksspiele wie Sportwetten. Das liegt bei 1.000 Euro. Aussagen des Münchner Anwalts István Cocron deuten aber darauf hin, dass es von entsprechenden Seitenbetreibern umgangen wird.

Cocron berichtet im BR-Interview von mehreren Mandanten, die auch nach dem 1.7. binnen zwei oder drei Monaten fünfstellige Beträge verspielen konnten. Zudem gebe es immer noch illegale Anbieter auf dem deutschen Markt. Also Betreiber von Webseiten, die gar keine Lizenz beantragt haben, und sich sowieso nicht an die Spielerschutz-Maßnahmen halten würden, sagt der Anwalt. Er verweist auf eine deutschsprachige Homepage. Dort sind explizit illegale Internet-Glücksspielanbieter gelistet – also Anbieter, die eigentlich längst Geschichte sein sollten.

Verfahren eingeleitet

Auf Anfrage berichten die zuständigen Kontrollbehörden, sie hätten bereits Verfahren eingeleitet und damit auf Hinweise von Bürgern und Suchtberatungsstellen sowie auf eigene Beobachtungen reagiert. Nachgehen werde man auch Hinweisen auf Fälle, in denen gesperrte Spieler Werbung erhalten hätten, heißt es weiter. Das sei verboten. Im Hinblick auf das 1.000-Euro-Monatslimit gebe es derzeit noch Ausnahmen, die aber nur mehr bis Ende kommenden Jahres gelten sollen.

Neue Behörde erst 2023

Die Hinweise auf die mutmaßlich lückenhafte Kontrolle der neuen Regeln scheinen Kritikern des Glücksspiel-Staatsvertrages Recht zu geben. Sie hatten sich dafür ausgesprochen, erst eine Kontrollbehörde zu installieren und dann die neuen Vorgaben zu erlassen. Derzeit sind noch verschiedene Behörden in verschiedenen Bundesländern für die Kontrollen zuständig. Die neue zentrale Glücksspielbehörde befindet sich im Aufbau. Sie soll die Aufsicht erst zum 1.1.2023 komplett übernehmen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem der neue Glücksspielstaatsvertrag bereits eineinhalb Jahre gültig ist.