Womit Maaßen die Gemüter erregt

Maaßen rückt vom Fälschungsvorwurf ab

Am 10. September erstattet Maaßen Innenminister Seehofer schriftlich Bericht. Er relativiert seine Aussagen aus dem Bild-Interview: Mit "gezielter Falschinformation" will Maaßen nicht behauptet haben, bei dem Video handele es sich um eine Fälschung. Allerdings weigert sich Maaßen weiter, das Video als Beispiel für eine Hetzjagd zu deuten. Aus dem Film werde nicht erkennbar, warum die dort zu sehende Person verfolgt wurde und wann das Video aufgenommen worden sei. Es sei auch davon auszugehen, dass die falsche Bezeichnung des Videos vorsätzlich erfolgte, "um eine bestimmte Wirkung zu erzielen“. Zudem sei nicht bekannt, wer sich hinter "Antifa Zeckenbiss“ verbirgt.

Der Widerspruch zwischen Bundesregierung und Verfassungsschutz um die Frage, ob es in Chemnitz Hetzjagden gegeben hat, bleibt bestehen. Der politische Druck auf Maaßen nimmt weiter zu.

Am 12. September sagt Maaßen auf einer Sondersitzung vor dem Innenausschuss des Bundestages zu dem Fall aus. Öffentlich erklärt er sich nicht dazu. Nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung gab Maaßen dort zu verstehen, dass er sich falsch verstanden fühle, die eine oder andere Wendung „heute anders formulieren“ und „vielleicht auch weglassen“ würde. An seiner Kritik an den Medien habe er festgehalten. Man solle Hetzjagden nicht herbeischreiben.

Während Innenminister Seehofer weiter zu Maaßen steht, fordert SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Maaßens Entlassung: „Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln.“

Maaßens Beförderung löst Koalitionsstreit aus

18. September: Die Große Koalition einigt sich darauf, dass Maaßen sein Amt als Verfassungschutz-Präsident aufgeben muss. Statt dessen soll er Staatssekretär im Bundesinnenministerium werden. De facto ist das eine Beförderung, weil Maaßen als Staatssekretär mehr Geld bekommt. Für Maaßen soll Gunther Adler von der SPD weichen. Als das bekannt wird kommen in der SPD Stimmen auf, die fordern, Maaßens Beförderung zum Staatssekretär rückgängig zu machen. Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen sagt: „Ich gehe davon aus, dass unsere Regierungsmitglieder im Kabinett die nicht akzeptable Entscheidung des Bundesinnenministers nicht mittragen.“

Die SPD setzt am 23. September in der Großen Koalition durch, dass Maaßen doch nicht Staatssekretär wird, sondern Sonderberater im Bundesinnenministerium. Sein Gehalt bleibt unverändert. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagt, Maaßen sei nicht mehr haltbar, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz dazu beigetragen habe, "rechte Verschwörungstheorien zu verbreiten." Ein Bruch der Großen Koalition ist somit vermieden.

Vermeintliche AfD-Nähe

Immer wieder wird gegen Maaßen eine Nähe zur AfD unterstellt. So berichtete das ARD-Magazin Kontraste, Maaßen habe der AfD-Bundestagsfraktion Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 bereits Wochen vor dessen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Nach Angaben des "Handelsblatts" besteht in einzelnen Bundesländern der Verdacht, dass es mit Blick auf die AfD "undichte Stellen" im Bundesamt für Verfassungsschutz, gebe. In einigen Landesverfassungsschutzämtern besteht demnach die Sorge, dass dort gesammelte Informationen und etwaige Einschätzungen über die AfD, "ihren Weg in die Öffentlichkeit oder direkt in die Hände der AfD finden".

Ein Sprecher des Verfassungsschutzes wies "die Spekulationen über die Weitergabe von Informationen an die AfD" ebenso wie den Vorwurf, die Bewertung der AfD zu verzögern, entschieden zurück. Für die Einstufung einer Partei als Beobachtungsobjekt müssten "hohe rechtliche Hürden" überwunden werden. Die Behauptung, Maaßen hege Sympathien für die AfD, entbehre jeglicher Grundlage.