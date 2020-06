Wolfsrisse? Tote Schafe gefunden im Landkreis Traunstein

An der deutsch-österreichischen Grenze sind in den vergangenen Tagen neun tote Schafe gefunden worden. Es kann nach Angaben des Landesamtes für Umwelt in Augsburg nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um Wolfsrisse handelt.

Sechs tote Schafe seien bei Traunstein, drei weitere bei Kössen in Tirol entdeckt worden. Experten des Netzwerkes Große Beutegreifer hätten genetische Proben genommen, die nun analysiert würden.

Schäden durch Wolfsrisse werden ausgeglichen

Um weitere Übergriffe auf Schafe zu verhindern, sei die sogenannte "Förderkulisse zum Herdenschutz in Bayern" ausgeweitet worden. Das bedeutet, dass Nutztierhalter, deren Weiden innerhalb der Kulisse liegen, sich Herdenschutzmaßnahmen fördern lassen können - dazu gehören beispielsweise Elektrozäune. Schäden, die Weidetierhaltern durch Wolfsrisse entstehen, werden den Angaben nach durch den "Ausgleichsfonds Große Beutegreifer" ausgeglichen.