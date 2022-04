Wolfgang Thierse: "Pazifismus auf Kosten anderer ist zynisch"

Im Vorfeld der Ostermärsche hat der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung betont. Das verbreitete Motto "Frieden schaffen ohne Waffen“ sei aktuell eine "Arroganz unerträglicher Art" gegenüber den Menschen in der Ukraine, sagte Thierse im BR24 Interview der Woche.

Ukraine hat "Recht auf Verteidigung"

"Pazifismus auf Kosten anderer ist zynisch“, machte der frühere Bundestagspräsident im BR-Interview deutlich. Er sei irritiert, wenn er auf Demonstrationen Sätze lese wie "Frieden schaffen ohne Waffen" oder "Stell Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin". Man könne zwar für sich selbst vernünftige Gründe für Wehrlosigkeit finden, "aber doch nicht für andere", so Thierse.

Mit Blick auf die russische Invasion in der Ukraine erklärte der SPD-Politiker, die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung und auch ein Recht darauf, Unterstützung dafür zu fordern: “Wir haben zu überlegen, in welch angemessener Weise wir dieser Forderung nachkommen. Das ist nicht friedensfeindlich“. Klar sei: "Wehrlosigkeit gegen einen Aggressor, der bereits zur Tat geschritten ist, das ist nicht Friedfertigkeit, sondern de facto Parteinahme für einen Aggressor, der nicht gehindert wird an seinen Taten.“

Thierse über Scholz: "Vernünftige Zögerlichkeit"

Kritik an der Zurückhaltung von Bundeskanzler Olaf Scholz, schwere Waffen an die Ukraine zu liefen, wies Thierse aber zurück und plädierte für eine "vernünftige Zögerlichkeit" in Erinnerung der "Erfolgsgeschichte Entspannungspolitik". Europa müsse sich bei Waffenlieferungen einig sein, es dürfe "keinen deutschen Sonderweg" geben. Dass man die Ukraine mit allem was möglich sei, unterstützen müsse, sei klar, "auch der Sozialdemokratie, auch Kanzler Scholz", so der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete. Dennoch müsse man "nüchtern prüfen" wie die Hilfen konkret aussehen und ob man wirklich jeden Wunsch aus der Ukraine erfüllen könne und wolle. Thierse sprach dabei von einem Spagat zwischen "Herzlosigkeit" und "vernünftigem Handeln".

Kurz nach dem Interview mit Wolfgang Thierse wurde bekannt, dass die Bundesregierung die Militärausgaben noch einmal um zwei Milliarden Euro erhöhen will, gut eine Milliarde soll an die Ukraine gehen, um das Land in die Lage zu versetzen, die Waffen zu kaufen, die es brauche.

Ist der Westen Schuld an Putins Aggression?

Schwäche und Uneinigkeit des Westens und Schutzlosigkeit der Ukraine seien von Putin als Ermutigung und Ermunterung für seinen "verbrecherischen Aggressionskrieg" gesehen worden, vermutet Thierse. Das müsse man "ernst nehmen und verarbeiten", fordert der SPD-Politiker. Es gehe darum nachzudenken: "Wann haben wir die Wendung bei Putin nicht bemerkt?" Thierse ist der Ansicht, spätestens nach der Annexion der Krim hätte der Westen reagieren und das "Konzept der gemeinsamen Sicherheit" ergänzen müssen durch ein "Konzept gegen das aggressiver gewordene Russland".

Gleichzeitig betonte Thierse, man könne nicht von Schuld sprechen, wenn der Westen bis zuletzt versucht habe, durch diplomatischen Austausch und wirtschaftliche Beziehungen, Putin an einer Aggression zu hindern. "Das ist der Sinn von Politik, das sollte man nicht zum Vorwurf machen." Lange habe es zudem so ausgesehen, dass diese Politik aufgehe. Thierse verweist auf zahlreiche Verträge zwischen dem Westen und Russland. "Man konnte der Überzeugung sein - es kann gelingen."

"Schwerter zu Pflugscharen": Eine christliche Utopie?

Im BR24-Interview bekannte sich der engagierte Katholik, der bis vor Kurzem Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war, zur christlichen Friedensethik. Das Bibelwort "Schwerter zu Pflugscharen" sei zwar eine Utopie, müsse aber immer wieder in den aktuellen Kontext übersetzt werden. Das sei "mühselig", etwa in Abrüstungsverhandlungen zu treten, die demnächst wichtiger würden denn je, angesichts der aktuellen und mehrdimensionalen Bedrohungslage. Die Überzeugung "Schwerter zu Pflugscharen" verlange zudem eigene Stärke - einer rechtserhaltenden Gewalt, denn "nur dem Mächtigen wird zugehört". Das sei die Übersetzung von christlicher Friedensethik in "praktische Politik".

Osterbotschaft lautet: "Trotz-dem"

Die Botschaft des diesjährigen Osterfestes fasst der Katholik Wolfgang Thierse für sich in die Worte "Trotz-dem" und "Trotz-allem". Denn es gebe "Auferstehung - die Überwindung von Leid, Krieg, Konflikten". Der Glaube daran solle aber nicht leichtsinnig sein, sondern dazu ermuntern das Richtige zu tun - in Verantwortung für den Frieden, so der Apell des 78-jährigen SPD-Politikers.