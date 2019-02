Wolfgang Ischinger - Visionär und Aufklärer

Moderator, Vermittler, Antreiber – der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger gehört zu den anerkannten Größen auf dem internationalen Diplomatenparkett. Und das ohne große Eitelkeit.

Anfang November in der weißrussischen Hauptstadt Minsk: Wolfgang Ischinger bespricht mit seinen Mitarbeitern letzte Details für das sogenannte "Core Group Meeting", ein Treffen hochrangiger Regierungsvertreter, Parlamentarier und Unternehmer. In Minsk soll es um die Ost-West-Beziehungen gehen, neben dem weißrussischen Präsidenten Aljaksandr Lukaschenka sind die Ministerpräsidentin und der Staatspräsident aus Serbien, die Außenminister von Mazedonien, Polen und der Slowakei sowie Vertreter der EU, der Nato und der OSZE dabei. Ischinger richtet sich bei seiner Begrüßung an Präsident Lukaschenka.

"Im Namen der Sicherheitskonferenz möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie, Herr Präsident, unser Treffen an dem Ort möglich gemacht haben." Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner SIKO

Diplomat mit Direktheit und Verbindlichkeit

Menschen zusammenbringen statt zu spalten, darin sieht Ischinger seine Mission; auch wenn sein Gegenüber - wie im Fall von Lukaschenka - als "Europas letzter Diktator" bezeichnet wird.

"Ich habe als junger Diplomat gelernt, man trifft sich im Leben in aller Regel mehr als einmal. Und wenn man sich dann zum zweiten oder dritten Mal trifft und der andere hegt immer noch den Groll, dass man ihm eine Niederlage zugefügt hat, dann ist die nächste Verhandlungsrunde für einen doppelt so schwierig." Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner SIKO

Weltbürger mit großer Erfahrung

Wolfgang Ischinger lebt für die Diplomatie, ein Homo politicus, der das internationale Diplomaten-Parkett so gut kennt, wie kaum ein anderer. 1946 geboren, studiert er Jura in Bonn und Genf, später in Harvard. 1975 tritt er in den Auswärtigen Dienst, berät Außenminister Hans-Dietrich Genscher, als Staatssekretär dann auch Joschka Fischer. 2001 zieht er als deutscher Botschafter nach Washington, 2006 nach London, 2008 übernimmt er die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz.

"Ich finde es als einen informellen Auftrag, daran mitzuwirken, dass das Bewusstsein der Bürger über die äußere Gefährdungen vertieft wird. Das ist bei uns seit vielen Jahren unterbelichtet - und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Wir haben uns selber eine ganz dicke Schlaftablette verabreicht, indem wir gesagt haben: Deutschland ist jetzt wiedervereinigt und nur noch von Freunden umgeben." Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner SIKO

Mann mit Klartext und ohne Scheu

Ischinger scheut trotz allen diplomatischen Feingefühls auch die Diskussion über heiße Eisen nicht. Die Einladungen zur Sicherheitskonferenz spricht er oft persönlich aus. Von seinen Beziehungen lebt das hochkarätige Stelldichein in München. Kurzfristige Absagen von Teilnehmern – in diesem Jahr der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – dürften ihm trotz äußerlicher Coolness nicht schmecken. Vor wenigen Tagen beim Münchner Presseclub lässt er sich jedenfalls nichts anmerken. Auf die Absage Macrons angesprochen, sagt er:

"Wir können europäische Selbstbehauptung auch in Abwesenheit von Emanuel Macron darstellen. Die französische Regierung wird durch mehrere Minister in München trotzdem präsent sein." Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner SIKO

Vision zur Weiterentwicklung der Sicherheitskonferenz

Ischinger hat die Sicherheitskonferenz zu einer Art weltweiten Thinktank der Diplomatie weiterentwickelt. Dabei ist es ihm ein Anliegen, dass die Gespräche nicht nur in den Hinterzimmern bilateral geführt werden, sondern vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Diskussionen auf dem Hauptpodium werden im Internet live gestreamt.

"Ich wünsche mir, dass die Münchner Sicherheitskonferenz von der europäischen Gemeinschaft als ein kostenloser Nachhilfeunterricht betrachtet wird, in dem, was außen- und sicherheitspolitisch jetzt angesagt ist." Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner SIKO

Während der Sicherheitskonferenz geht Ischinger nach eigenen Angaben nach 1 Uhr ins Bett und steht um 5 Uhr morgens wieder auf. Die Leidenschaft für die großen politischen Fragen, sie treibt den 72-Jährigen nach wie vor an.