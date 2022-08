Wolfermann: Die Spiele 1972 nicht abzubrechen war richtig

50 Jahre nach dem Gewinn der Gold-Medaille ist der deutsche Speerwurf-Olympiasieger von 1972, Klaus Wolfermann, noch immer überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung war, die Spiele nach dem Olympia-Attentat weiterzuführen und nicht abzubrechen.

Dies sei wichtig gewesen, sagte Wolfermann im Interview mit BR24, denn "das wäre für mich meines Erachtens der Tod Olympischer Spiele" gewesen.

Erinnerung an anfänglich heitere Spiele

Das Olympia-Attentat sei "eine Katastrophe" gewesen. "War es doch das erste Mal, wo Terroristen den Sport benutzten. Alles war geschockt und man wusste zunächst nicht, wie es weitergeht".

Wolfermann erinnert sich auch an eine fantastische und heitere Stimmung zu Beginn der Spiele, ebenso an den großen Zuspruch des Publikums. Im Wettkampf am 3. September 1972, zwei Tage vor der Geiselnahme im Olympischen Dorf, besiegte Wolfermann im fünften Versuch den lettischen Speerwurf-Favoriten Janis Lusis um zwei Zentimeter. Wolfermann hatte sich als Ziel mindestens die Bronze-Medaille gesetzt.