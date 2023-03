Wohnungsnot: Städte- und Gemeindebund empfiehlt Umzug aufs Land

Wegen der Wohnungsnot in den großen Städten hat der Städte- und Gemeindebund dazu aufgerufen, aufs Land zu ziehen. Es werde kaum beachtet, dass "über 1,3 Millionen marktfähige Wohnungen, insbesondere in ländlichen Regionen, leer stehen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Funke Mediengruppe.

Bahnstrecken erschließen und Homeoffice nutzen

Die Arbeit im Homeoffice schaffe hier neue Möglichkeiten. "Es wäre deshalb sinnvoll, diese Regionen mit guten Verkehrsverbindungen, etwa durch neue oder reaktivierte Bahnstrecken, besser zu erschließen, damit die Menschen dort gut und preiswert wohnen und leben können."

Landsberg: Bedarf an Wohnungen "steigt ungebremst an"

"Mit dem Ruf nach immer preiswerteren Mieten oder sogar einer Verstaatlichung von Wohnungsbaugesellschaften kommen wir dem Ziel leider nicht näher", sagte Landsberg. Der Bedarf an Wohnungen, insbesondere in den Metropolregionen, steige ungebremst an.

Viele Faktoren verhindern Neubauten

Das Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr fertigzustellen, sei "kaum erreichbar", stellte Landsberg fest. Es fehle an Grundstücken, die Baupreise stiegen deutlich und es fehle auch an Fachfirmen, die die Gebäude errichten könnten. Das steigende Zinsniveau erschwere die Finanzierung, und die zunehmenden Anforderungen zur energetischen Sanierung verteuerten das Bauen noch einmal zusätzlich.

In Bayern fehlen 200.000 Wohnungen

Vor einer Woche hatte der Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen (VdW) vor einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Bayern gewarnt. Rund 200.000 Wohnungen würden im Freistaat bereits fehlen, so der Verband. Die Krise könnte sich weiter verschärfen, da die Bevölkerung in Bayern kontinuierlich wächst. Nach zehn Jahren immer neuer Rekordzahlen bei den Baufertigstellungen zuletzt im Jahr 2021 seien nun viele Projekte auf Eis gelegt. Denn die bei so hohen Kosten notwendigen Mieten könnten viele Kunden der sozial orientierten Wohnungswirtschaft schlichtweg nicht bezahlen.