Wohnungsnot: Städte quartieren Tausende in alten Hotels ein

In den fünf größten deutschen Städten werden Tausende Menschen ohne festen Wohnsitz von den Kommunen in heruntergekommenen Hotels und Pensionen untergebracht. Laut Vorabbericht das ARD-Politmagazins Report Mainz sind in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main mehr als 60.000 Menschen auf eine staatliche Unterbringung angewiesen.

Weil die Kommunen aber nicht über ausreichend eigenen sozialen Wohnraum verfügen, sind mehr als 11.000 Menschen in privaten Hotels und Pensionen einquartiert - was wiederum hohe Kosten verursacht.

Die Kommunen gehen mit dem Problem unterschiedlich um

In München sind laut Sozialreferat insgesamt 5.546 Wohnungslose in Notquartieren, so genannten Clearinghäusern und Flexiheimen oder Einrichtungen von Obdachlosenverbänden untergebracht (Stand September 2018). Die große Mehrheit - 3.956 Menschen - lebt aber in privaten Wohnheimen, Pensionen oder Hotels.

Dabei handelt es sich um akut wohnungslose Einzelpersonen, Paare und Familien. Bezahlt wird die Unterbringung in den Pensionen und Hotels entweder von den Personen selbst oder von der Stadt. Die bayerischen Kommunen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Bewohnern eine Unterkunft zu gewähren, falls sie obdachlos werden. Durchschnittlich betrage der Preis in einem gewerblichen Beherbergungsbetrieb im Monat rund 500 Euro.

Mehrbettzimmer in Jugendherberge wäre teurer

Die Kosten für die Unterbringung in einem städtischen Notquartier liegen etwas darunter - laut Sozialreferat bei 480 Euro im Monat pro Platz. Tatsächlich erhoben werden aber nur 280 Euro für einen Platz im Mehrbettzimmer. Das Sozialreferat rechnet vor, dass die gleiche Unterbringung in einer Jugendherberge mit etwa 28 Euro pro Tag teurer wäre. Der Monatspreis beliefe sich dort auf etwa 840 Euro.

Der Bedarf an Notunterkünften steigt seit Jahren an. Gründe dafür sind laut Sozialreferat der angespannte Wohnungsmarkt, die wachsende Bevölkerung der Stadt, steigende Mitpreise, fehlende Sozialwohnungen und Geflüchtete, die einen Bleiberechtsstatus im Stadtgebiet erhalten.

Wohnungslose leben oft länger als geplant in Notunterkünften

Um dem Mangel an Notunterkünften entgegenzuwirken, setzt die Landeshauptstadt daher auf "den verstärkten Bau von eigenen, flexiblen Unterkünften für Wohnungslose". Ein zusätzliches sozialpädogisches Betreuungsangebot soll die Wohnungslosen so schnell wie möglich in ein reguläres Mietverhältnis bringen.

Eigentlich ist die "polizei- und ordnungsrechtliche Unterbringung" als kurzfristige Überbrückung gedacht, um Menschen vor Obdachlosigkeit zu bewahren - viele Betroffene finden aber jahrelang keine andere Wohnung. Wie Report Mainz berichtet, sind die Zustände in den angemieteten Pensionen und Hotels häufig "sehr schlecht". Bewohner erzählten von Mäusen in der Gemeinschaftsküche, von durchgelegenen Matratzen und schimmligen Wänden.

Experte fordert wirksamere Bauförderung

Der Wohnungsbauexperte und Politikwissenschaftler Volker Eichener von der Hochschule Düsseldorf kritisierte die Städte für die bisher gängige Praxis. Die Unterbringung von Wohnungslosen in Hotels oder Pensionen sei "die schlechteste Lösung" angesichts des Wohnraummangels: "Für das, was die Städte dort pro Person in zwölf Monaten ausgeben, kann man ein kleines Appartement bauen. Für das, was das in 24 Monaten kostet, eine kleine Wohnung." Eichener forderte Bund, Länder und Kommunen auf, bürokratische Hindernisse für den Wohnungsbau zu beseitigen und eine wirksame Bauförderung aufzulegen.

