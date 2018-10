Wohnungsnot bei bayerischen Studenten wird immer größer

600 Euro im Durchschnitt - soviel zahlten Studenten in München im ersten Halbjahr 2018 monatlich für ihre Wohnung. Das ist ein Anstieg von 51 Prozent im Vergleich zu 2010. In der bayerischen Landeshauptstadt sind die Mietkosten laut dem Institut der deutschen Wirtschaft IW mit Abstand am höchsten, gefolgt von Frankfurt am Main mit 488 Euro monatlich. Am günstigsten unter den deutschen Hochschulstandorten ist Magdeburg mit 200 Euro. Das IW hat für seine Studie Daten der Internetportale Immobilienscout24 und wg-suche.de ausgewertet.

Immer mehr Studenten - kaum zusätzliche Wohnungen

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln führt den starken Anstieg bei den Wohnkosten vor allem darauf zurück, dass es deutlich mehr Studierende gibt und kaum zusätzliche Wohnungen. Besuchten im Wintersemester 2010/2011 noch 2,22 Millionen Menschen Deutschlands Hochschulen, waren es zum vergangenen Wintersemester bereits 2,84 Millionen Menschen. Alleine in Bayern haben im Herbst 68.000 Frauen und Männer ein Hochschulstudium begonnen. Insgesamt gibt es im Freistaat jetzt rund 394.000 Studierende – mehr als je zuvor.

Auch in Schwaben ist die Wohnsituation angespannt

Speziell in Augsburg, wo es nicht nur die Uni, sondern auch noch die Hochschule Augsburg gibt, hat sich die Situation deutlich verschärft. WG-Zimmer dort gibt es für 300 - 400 Euro, meist aber nur über private Kontakte. Wer einen Platz im Studentenheim will, muss ebenfalls Glück oder Geduld haben, denn auf der Warteliste für einen Wohnplatz stehen rund 700 Namen.

Regional gestaffeltes Bafög?

Was der Mietanstieg für das Leben der Studenten bedeutet, zeigt ein Blick auf ihr Budget: Laut der neuesten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks haben Studenten im Monat 918 Euro zur Verfügung. Je nach Hochschulstandort müssen sie also rund ein bis zwei Drittel ihres Geldes für die eigenen vier Wände aufwenden.

Der Grünen-Bildungsexperte Kai Gehring schlägt deshalb vor, den Studenten ihre Wohnkosten regional gestaffelt über das Bafög zu erstatten. Die hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Linken, Nicole Gohlke, fordert neben einer wirksamen Mietpreisbremse ein Bund-Länder-Programm, das speziell Wohnraum für Studierende schafft.