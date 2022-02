Wohntrend WG - Tipps, damit sie kein Alptraum wird

Ein WG-Zimmer hat viele Vorteile: Es ist einfacher zu bekommen als eine ganze Wohnung, leichter zu finanzieren, und man lernt neue Leute kennen. Viele ziehen aber auch in eine Wohngemeinschaft, um flexibler zu sein. Doch wer nicht aufpasst, kann böse Überraschungen erleben.

In der Praxis sind drei unterschiedliche WG-Verträge Usus. So können mehrere Mieter gemeinsam einen Mietvertrag mit dem Vermieter unterschreiben. Häufig schließen Vermieter aber auch mit jedem einzelnen Mieter einen Vertrag über das jeweilige Zimmer ab. Bei der dritten Vertragsform mietet ein Bewohner die ganze Wohnung und vermietet die Zimmer dann einzeln unter.

Modell 1: Ein gemeinsamer Mietvertrag

Wenn alle WG-Partner zusammen einen Mietvertrag abschließen, gelten sie letztendlich als eine Mietpartei. Der Vermieter hat damit das Recht - sollte ein Mieter beispielsweise zahlungsunfähig sein - von jedem die volle Miete für die Wohnung zu verlangen. Die WG-Bewohner gehen nämlich bei einem solchen gemeinsamen Vertrag eine sogenannte Gesamtschuldnerschaft ein. Das bedeutet: Jeder haftet für die gesamte Miete.

Dabei komme es leicht zu Streitigkeiten, sagt Anja Franz vom Mieterverein München. Was, wenn ein Mieter ausziehen will? Das ginge dann nur, wenn die anderen Vertragspartner damit einverstanden seien. Ansonsten bleibe dieser Mieter Bestandteil des Mietvertrags und damit hafte er weiterhin für die Miete der anderen - selbst wenn er ausgezogen ist. Der Tipp von Franz: In einem solchen Mietvertrag sollte darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine Wohngemeinschaft handelt. Denn dann darf auch ein Mieter wechseln.

Modell 2: Jeder mietet ein einzelnes Zimmer

Wenn jeder Bewohner mit dem Vermieter einen Vertrag schließt, sind alle Bewohner gleichgestellt - mit allen Rechten und Pflichten. Das bedeutet, jeder Mitbewohner zahlt die Miete direkt an den Vermieter, und der jeweilige Vertrag regelt die Kaution des Zimmers, die Nutzung der Gemeinschaftsräume und am besten auch die Hausregeln, die in der Wohnung gelten. Das ist allerdings oft nicht der Fall. Ein Grund, warum solche WGs sich oft schwer tun, eine gemeinsame Ordnung aufzustellen.

Modell 3: Ein Hauptmieter hat einen Vertrag

Wenn einer der Bewohner die Wohnung mietet und an die anderen untervermietet, steht und fällt die WG mit dem Hauptmieter. Hier muss der Eigentümer der Wohnung über jeden Wechsel der WG-Bewohner informiert werden, sagt Anja Franz vom Mieterverein München. Als Untermieter hat man einen Vertrag mit dem Hauptmieter, zwischen dem Wohnungseigentümer und dem Untermieter besteht kein mietrechtliches Vertragsverhältnis.

Darum rät der Mieterverein München, sich bei einem solchen Mietvertrag auch den Kontakt des Wohnungseigentümers geben zu lassen, um nachzufragen ob die Untervermietung diesem bekannt ist. Der Hauptmieter haftet alleine gegenüber dem Vermieter für die Mietzahlung aber auch für Schäden an der Wohnung. Er kann daher alleine entscheiden, wer einziehen darf oder nicht, und er kann auch die Hausregeln bestimmen.

Risiko: Wenn der Hauptmieter kündigt, dann müssen die anderen Mieter über kurz oder lang auch ausziehen. Es sei denn, der Vermieter akzeptiert die anderen Bewohner als neue Mieter.

Verhandlungssache: Gemeinschaftsräume, Betriebskosten und Renovierungen

Jede Vertragsform habe ihre Vor- und Nachteile, so Anja Franz vom Mieterverein München. In allen WGs problematisch ist die gerechte Aufteilung der Gemeinschaftsräume und der Betriebskosten, schließlich gibt es keine separaten Zähler und die Nutzungsgewohnheiten sind oft sehr unterschiedlich. Gerade wenn einer im Homeoffice arbeitet, hat er daheim wahrscheinlich einen höheren Verbrauch als jemand, der sich den ganzen Tag in der Arbeit aufhält.

Auch sollte geklärt sein, wer wann welche Gemeinschaftsräume nutzen kann und wer sich wie beim Auszug an der Renovierung beteiligen muss.

Tipp: Alle Vereinbarungen schriftlich festhalten

Der wichtigste Tipp von Anja Franz: Das muss schriftlich und mit Unterschrift festgelegt sein und nicht mündlich abends bei einer Flasche Wein.