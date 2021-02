"Wohnraumoffensive": Regierung lobt sich, Verbände kritisieren

Auf ihrem Wohngipfel hat die Bundesregierung die Ergebnisse ihrer Politik in diesem Bereich diskutiert. Fazit: Die Zwischenbilanz könne sich "wirklich sehen lassen", so Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Gleichzeitig betonte sie, der Wohnungsbau bleibe eine "permanente Aufgabe". Bauwirtschaft und Mietervertreter dagegen äußerten Kritik; sie warfen der Regierung Versäumnisse bei der Wohnungsbauförderung und bei der Sicherung bezahlbaren Wohnens vor.

Bundesbauminister Seehofer: 300.000 neue Wohnungen in einem Jahr

Das Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen in dieser Legislaturperiode zu bauen, sei "nicht außer Reichweite", sagte Merkel. Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) betonte, im vergangenen Jahr seien etwa, trotz der Pandemie, 300.000 Wohnungen gebaut worden. Das sei der höchste Stand seit 20 Jahren.

Seehofer: Höchststand beim sozialen Wohnungsbau

"Schöne Ergebnisse" hätten auch die fünf Milliarden Euro gebracht, die der Bund in dieser Legislaturperiode für den sozialen Wohnungsbau ausgebe, sagte Seehofer. Hier würden 115.000 Wohnungen erreicht und damit so viele wie noch nie. Er lobte zudem das Baukindergeld, das 310.000 Haushalte beantragt hätten, das Wohngeld, das nun außerdem automatisch an gestiegene Wohnkosten angepasst werde, und die Fortentwicklung des "sozialen Mietrechts".

Grüne kritisieren Mieten-Explosion und hohe Wohnungspreise

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte Seehofers Baubilanz dagegen "armselig" und kritisierte, die Mieten seien weiter "explodiert". Für Durchschnittsverdiener sei es fast unmöglich, Wohneigentum zu erwerben. Die Grünen forderten, bestehende Sozialwohnungen gesetzlich stärker zu schützen - täglich gingen hundert davon verloren, sagte Hofreiter weiter.