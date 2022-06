Sorge um prominenten Gegner Putins: Wo steckt Nawalny?

Sorge um Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers wächst

Sein Anwalt sei in dem Straflager, wo der Oppositionspolitiker bislang inhaftiert war, darüber informiert worden, dass "es keinen solchen Häftling gebe", schrieb Nawalnys Mitarbeiter Leonid Wolkow auf Telegram. "Wo Alexej jetzt ist und in welches Lager er gebracht wird, wissen wir nicht."

Die Sorge ist groß, denn 2020 war Nawalny bereits einmal vergiftet worden: Im August 2020 war er auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen. Zunächst wurde Nawalny in Russland behandelt, dann aber in die Berliner Charité verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe festgestellt. Sein Umfeld bezichtigt den russischen Staat, dahinterzustecken. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden hätten versucht, den Gegner von Präsident Putin zu töten.

Auch Familie wurde nicht über Verlegung informiert

Zum neuen Aufenthaltsort Nawalnys gaben die russischen Behörden bisher keine Informationen bekannt. Seine Sprecherin Kira Jarmysch erklärte in den Sozialen Medien: "Alles, was wir wissen, ist, dass Alexej mit einem System alleingelassen worden ist, das schon einmal versucht hat, ihn umzubringen." Die wichtigste Aufgabe sei es jetzt, ihn zu orten. Weder Nawalny selbst noch seine Anwälte oder seine Familie waren laut Jarmysch über seine Verlegung informiert worden.

Es gebe Gerüchte, Nawalny sei in die weitere 150 Kilometer östlich von der Hauptstadt Moskau gelegene Strafkolonie IK-6 gebracht worden. Nawalnys Unterstützer nehmen an, dass die Haftbedingungen dort noch strenger sind als in Pokrow.

Anfang des Monats äußerte sich Nawalny noch per Video

Zuletzt gesehen wurde Nawalny bei einer Verhandlung über seinen Einspruch gegen die Entscheidung der Strafvollzugsbeamten, ihn als potenziellen Terroristen einzustufen. Damals wurde er noch per Video dem Gerichtssaal zugeschaltet. Das Richtergremium lehnte die Berufung aber ab.

Eine Anwältin des Kreml-Kritikers teilte mit, dass die Verlegung jetzt mit dem Urteil gegen Nawalny vom Mai zusammenhänge. Ein Gericht hatte die Haftstrafe gegen den Oppositionellen auf neun Jahre erhöht, nachdem es ihn zuvor wegen der Veruntreuung von Spenden für seine politischen Organisationen verurteilt hatte.

Trotz Haft: Immer wieder Proteste gegen Ukraine-Krieg

Nach seiner Rückkehr nach Russland 2021 wurde Nawalny noch am Flughafen in Moskau mit der Begründung festgenommen, er habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, weil er sich während seiner Zeit in Deutschland nicht bei der Polizei in Russland gemeldet habe. Dafür erhielt er bereits zweieinhalb Jahre Haft. Im Oktober letzten Jahres hieß es dann, er neige zu terroristischen oder extremistischen Straftaten. Mitte März wurde Nawalny wegen Betrugs und Missachtung des Gerichts zu ebenfalls neun Jahren Gefängnis verurteilt, die er in einem Hochsicherheitsgefängnis verbüßen soll. Dorthin sollte er überstellt werden, nachdem seine Berufung abgelehnt worden war.

Nawalny weist alle Anschuldigungen zurück. Er hält sie für politisch motiviert. Trotz seiner Haft hat der Regierungsgegner mehrfach zu Protesten gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine aufgerufen. Die Behörden in Russland bezeichnen Nawalny und dessen Mitstreiter als Staatsfeinde, die mit Unterstützung des Westens Russland destabilisieren wollten.