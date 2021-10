Wo parken mit dem Lastenrad?

Sie sind eine echte Alternative zum Auto: Lastenräder. Mit oder ohne Motor kann man auf dem Weg zum Einkaufen Staus umgehen, schont die Umwelt und tut obendrein auch etwas für die eigene Gesundheit. Wer die teure Anschaffung eines eigenen Lastenrads scheut, hat die Möglichkeit, ein Lastenrad zu leihen - in vielen Städten sogar kostenlos. So soll der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad attraktiver werden.

Unterwegs in der Stadt: wo können Lastenräder parken?

Doch auch Lastenrad-Fahrer stehen häufig vor einem Problem, das eigentlich nur Autofahrer kennen: Wo soll und vor allem wo darf ich mein Lastenrad parken?

Zunächst einmal gilt für alle Fahrräder, dass diese auf dem Gehweg stehen dürfen, wenn dabei keine Fußgänger behindert werden. Fahrräder, die rechtlich gesehen als Fahrzeuge gelten, dürfen bzw. müssen generell am Fahrbahnrand parken (§ 12 Abs. 4 StVO)., bei Dunkelheit dürfen sie dort allerdings nicht unbeleuchtet stehen. Dieses Recht stand kurzzeitig auf der Kippe. Im Rahmen der großen Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), die vom Bundesverkehrsministerium im Sommer 2019 vorgestellt wurde und der die Bundesländer im Februar 2020 zugestimmt haben, war geplant: "Fahrräder sind außerhalb von Seitenstreifen und Fahrbahnen abzustellen".

Geplantes Parkverbot für Räder gekippt

Nach Protesten seitens der Radfahr-Verbände wurde dieses geplante allgemeine Parkverbot für Fahrräder aber vom Bundesrat gekippt. Roland Huhn, Rechtsreferent beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), erklärt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: "Zwar stellt niemand sein gewöhnliches Fahrrad am Bordstein ab, doch der ADFC befürchtete, dass ein Verbot des Fahrradparkens die Anlage von Fahrradparkflächen am Fahrbahnrand erschweren würde. Die Länder wollten ebenfalls erreichen, dass nicht allein die Gehwege als Abstellflächen für Fahrräder dienen."

So weit die Theorie. In der Praxis ist es allerdings um Stell- und Parkplätzen für Lastenräder, gerade in den Städten, schlecht bestellt. Doch das ändert sich langsam. In München, Augsburg oder Bamberg hat man im Rahmen eines Versuch-Projekts angefangen, ursprünglich für Autos gedachte Parkplätze in solche für Lastenräder umzuwandeln. In München sind seit dem Start des Projekts vor rund drei Jahren mittlerweile mehr als 40 dieser speziell markierten Flächen ausgewiesen worden.

Weniger Parkflächen für Autos

Wie gut die Lastenfahrrad-Parkplätze bislang angenommen werden, kann das Münchner Mobilitätsreferat allerdings noch nicht sagen. Dort sammelt man noch entsprechende Daten zur Auswertung. Wenn dann die Ergebnisse vorliegen und dem Stadtrat mitgeteilt wurden, kann dieser darüber entscheiden, ob und wie das Projekt fortgesetzt werden kann.

Fest steht aber schon jetzt: Die Parkplatz-Lösung für Lastenräder verschärft die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation für Autos in den größeren Städten. Daher müsse man die Prioritäten verändern, sagt Georg Dunkel, Mobilitätsreferent der Stadt München, dem Bayerischen Rundfunk. Ziel müsse es sein, viele Angebote zu schaffen, die den Verzicht auf das eigene Auto und den Umstieg aufs Fahrrad leichter machen.

Bis all das Für und Wider rund um die Parkplatz-Problematik für Lastenräder und Autos geklärt ist, gilt die Devise: Des einen Leid ist des anderen Freud'. Denn die - wenn auch noch wenigen - extra für Lastenräder geschaffenen Parkplätze blockieren nicht mehr die herkömmlichen Fahrradständer der 'normalen' Radler.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!