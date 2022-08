Wo Europa brennt: Deutsche Forscher entwickeln interaktive Karte

Europa brennt. Monatelange Trockenheit und extrem hohe Temperaturen haben allein in Deutschland seit Anfang Juli 45 größere Waldbrände verursacht. Am schlimmsten hat es Spanien getroffen – über 200.000 Hektar Wald und Buschland sind hier schon den Flammen zum Opfer gefallen. Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben jetzt erstmals eine interaktive Karte ins Netz gestellt, die das gesamte Brandgeschehen in Europa beinahe in Echtzeit abbildet.

Projektmitarbeiter Torsten Riedinger erklärt, wie es funktioniert: "Wir nutzen verschiedene Satelliten, die einen detektieren Feuer, die Brände, die Energie, die durch solche sehr heißen Brände abgestrahlt wird, und dann nutzen wir optische Bilder, um die Brandfläche zu kartieren."

System erfasst auch Brandintensität

Neben der Ausdehnung erfasst das System auch die Intensität der Brände, gemessen an der vernichteten Biomasse. Das Bild, das es zeichnet, ist erschreckend; noch nie wurde seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006 soviel Wald vernichtet, sagt Torsten Riedinger.

Eine grobe Schätzung gehe davon aus, "dass wir europaweit 600.000 Hektar bereits verbrannt haben, auch über zweieinhalb tausend Feuer, also in einer Größenordnung, die man aus dem Weltall erkennen kann, und das ist ungefähr die dreifache Menge vom Mittelwert der letzten Jahre."

Brandgefahr durch "Kronenverlichtung"

Doch handelt es sich hier tatsächlich um ein neues Phänomen? Immerhin ist der größte Teil des deutschen Waldes kein Ur-, sondern ein durch jahrhundertelange Forstwirtschaft geprägter Kulturwald. Trotzdem haben sich viele Wälder wie etwa Buchenwälder mit ihren großen, Schatten spendenden Baumkronen als relativ resistent gegen Waldbrände erwiesen.

Inzwischen sind jedoch 55 % aller Buchen durch sogenannte "Kronenverlichtung" geschädigt – mit verheerenden Folgen, so der Feuerökologe Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center am Max-Planck-Institut für Chemie in Freiburg: "Wenn man in die Waldbrand-Statistik hineinschaut, dann sieht man, dass vor allem seit 2017 der Anteil der Laubholzwälder, die vom Feuer betroffen sind, sehr hoch ist. Ungewöhnlich hoch", sagt er.

Waldbrände werden immer größer

Die Kronenverlichtung sei ein Prozess, in dem Laubbäume ein Teil ihrer Blattmasse abwerfen, weil sie im Trockenstress seien. So falle viel mehr Licht in den Innenraum der Bestände hinein, gleichzeitig trockne das abgeworfene Laub auf dem Boden aus. So entstehe Brandgefahr.

Auch hat sich das Ökosystem in dem von Waldbränden derzeit stark betroffenen Mittelmeerraum sehr verändert. Hier wurde von der Landbevölkerung bis vor einigen Jahrzehnten jedes Stückchen Holz zum Feuermachen verwendet, die Landschaft wurde zudem intensiv mit Vieh bewirtschaftet. Waldbrände der heutigen Größe kannte man nicht – es war schlichtweg nichts da, was brennen konnte. Inzwischen ist das laut Johann Goldammer anders.

Klimakrise als zusätzliche Gefährdung

Man habe einerseits durch die Landflucht viele aufgegebene Flächen, die jetzt überwachsen werden. "Da kommen Büsche, Macchia, Waldbildung, oder es werden sogar Plantagen aufgebaut wie Eukalyptus und Kieferplantagen." Jetzt komme dazu, dass man mehr Brennmaterial in vielen Landschaften Europas habe. Die Klimakrise bedeute durch noch mehr Trockenheit und Hitzewellen eine zusätzliche Gefährdung.

Das Waldbrand-Beobachtungssystem der DLR kann zwar bei der Eindämmung der Brände nur bedingt helfen – aber es liefert wichtige statistische Daten, die in Zukunft bei der Prävention nützlich sein werden. Denn eines steht für viele Wissenschaftler wie Johann Goldhammer fest: Wir stehen an einem Anfang vor einem Umwandlungsprozess, indem die Natur ein neues Gleichgewicht zwischen Feuer und Regeneration der Ökosysteme herstellen muss.