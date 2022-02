Putins Weltbild – Hätten wir den Krieg vorhersehen können?

BR 24: Was geht vor in Putins Kopf? Das ist eine viel gestellte Frage derzeit. Hätte man zumindest ahnen können, was darin vorgeht?

Johannes Grotzky: Er hat es auch schriftlich niedergelegt. Wir haben das nur lange Zeit nicht ernst genommen. Spätestens seit dem 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs konnte man unter dem Namen Putin einige Aufsätze lesen, in denen er ganz klar formuliert hat, dass die Ukraine keinen eigenen Staat bildet, sondern dass das ein Gebiet ist, das auf Kosten Russlands abgespalten wurde. Oder dass die Ukrainer keine eigene Nation sind, sondern als Kleinrussen Teil der großrussischen Nationen sind. Und vor allen Dingen hat er an der Ukraine bemängelt, dass dort die gemeinsame russische Sprache zurückgedrängt werde. Das sind alles Elemente, die waren bei ihm schon relativ klar dargelegt. Was nicht klar war, ist, dass er bereit war, einen solchen flächendeckenden Krieg zu beginnen, der in seiner Ungeheuerlichkeit keine Parallele hat zurzeit.

Der Traum der Slawophilen vom Großrussischen Reich

BR 24: Woher bezieht er denn sein Weltbild, wer sind seine Stichwortgeber?

Johannes Grotzky: Putin war zunächst einmal ein Kind des Kalten Krieges, ein Mann des Geheimdienstes. Aber seit er im Amt ist, haben sich manche Veränderungen bei ihm ergeben. Ich bin deshalb davon überzeugt, weil ich ihn zu Beginn seiner Amtszeit persönlich kannte. Da war er ein sachlicher Gesprächspartner. Und dann fing er an, sich auf die Philosophie des 19. Jahrhunderts, auf russische philosophische Schulen zu stützen. Er fing an, sich auf die Slawophilen zu stützen, die sagen: Die russische Kultur ist eine in sich geschlossene, überlegene und dem Westen nicht zugewandte Kultur.

Zu seinen Vorbildern gehört der Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn. Der hat in seinen letzten Lebensjahren – seit er aus dem Exil zurückgekehrt war – eine Entwicklung genommen, die wohl schon vorher geistesgeschichtlich angelegt war. Er hat ein relativ wichtiges Buch geschrieben, das im Westen wenig gelesen wird: "Wie man Russland umbaut." Und in diesem Buch muss man gar nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern da steht wirklich ganz klar: Abchasien und Südossetien gehören nicht zu Georgien, sie werden von Georgien unterdrückt. Inzwischen hat Putin sie zu selbständigen Staaten erklärt und aus Georgien herausgebrochen. Solschenizyn schreibt außerdem, die Krim, Noworossia, also die Südukraine, der Donbass - das alles gehöre nicht zur Ukraine und die Ukraine sei als Nation eine Erfindung. Auch das hat sich inzwischen in Putins Politik realisiert. Und es geht noch weiter: Solschenizyn sieht auch den Norden Kasachstans als rein russisch an. Die Kasachen sollen sich auf den südlichen Teil ihrer Republik begrenzen.

Von Wladiwostok bis nach Dublin

BR 24: Zu Putins Stichwortgebern gehört auch der neofaschistische Philosoph Alexander Dugin, der in der westeuropäischen, extremen Rechten sehr populär ist. Seine Bücher werden in Deutschland von dem rechtsextremen Verleger Dietmar Munier verbreitet. Dugin verfolgt ein geopolitisches Konzept, das sich Neo-Eurasismus nennt: Im Zentrum steht quasi ein Großrussisches Reich, das von Wladiwostok bis nach Dublin reicht. Wie wichtig ist dieses Denken, dieses Projekt Neo-Eurasien für Putin?

Johannes Grotzky: Genau an diesem "eurasischen Projekt" hat sich der Konflikt mit der Ukraine entzündet. Denn zu diesem eurasischen Projekt gehört für Putin die Ukraine als genuin russisches Gebiet. Die Ukraine hat sich aber Richtung Europäische Union gewandt - zunächst aus rein praktischen Erwägungen, weil man dort größere wirtschaftliche Möglichkeiten sah. Und dann hat der Westen Dinge gemacht, von denen ich meine, das hätte man so nicht formulieren sollen. Zum Beispiel hat der früherer EU-Ratspräsident Barroso gesagt, die Ukraine müsse sich zwischen Ost und West entscheiden.

Ich war damals bei einer Tagung des Instituts für strategische Studien in Moskau, dort hat man mir gesagt: Herr Grotzky, wenn die Ukraine sich Richtung Nato und Westen bewegt, dann können wir da nicht zuschauen. Wir müssen ja unsere Interessen, den Zugang zum Schwarzen Meer und damit auch zum Bosporus genauso sichern wie den Bestand unserer Schwarzmeerflotte. Da bin ich hellhörig geworden und habe mir gedacht, es muss einen Ausgleich geben zwischen Ost und West, wenn es um die Ukraine geht. Die beste Idee wäre gewesen, einen Brückenstaat zu errichten, dann wären die heutigen Konflikte vielleicht überhaupt nicht hochgekommen.

Nimmt Putin das Baltikum ins Visier?

BR 24: Angesichts der Vorstellungen, die Putins Stichwortgeber Alexander Dugin formuliert hat: Ein großrussisches Reich, das vom Pazifik bis zum Atlantik reicht - worauf müssen wir uns dann noch gefasst machen? Womit müssen wir von Seiten Putins noch rechnen?

Johannes Grotzky: Ich sage mit aller Vorsicht: Ich könnte mir vorstellen, dass Putin auch noch die baltischen Staaten ins Visier nimmt, dass er anstreben wird, die dort lebende russischsprachige Minderheit zu "befreien". Und das hieße natürlich auch, dass er dann die Nato angeht. Er merkt ja jetzt, dass die Nato ruhig hält, dass sie nicht eingreift in der Ukraine. Er merkt, dass die Sanktionspolitik des Westens im Moment auch nicht sehr einheitlich erfolgt. Und alles, was nicht sozusagen mit der Faust auf den Tisch durchgesetzt wird, ist für ihn eine Schwäche.