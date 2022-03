Münchner Runde live: Putins Krieg. Wie können wir uns schützen?

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Europa und das westliche Staatenbündnis antwortet auf der einen Seite mit Sanktionen, auf der anderen Seite mit Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Drohung des russischen Präsidenten, dass dies nicht folgenlos bleibe, steht dabei die ganze Zeit im Raum.

Zeitenwende bei der Bundeswehr?

Einen 100 Milliarden Euro Sonderetat hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für die Bundeswehr verkündet. Die Armee müsse dringend modernisiert werden, um zukünftigen militärischen Bedrohungen gewachsen zu sein. Das ist auch eine Antwort auf die Haltung vieler Experten zur Bundeswehr. Sie sei in einem katastrophalen Zustand. Aber reichen die angekündigten 100 Milliarden Euro zusätzlich aus? Wofür wird dieses Geld eigentlich konkret ausgegeben?

Ausweitung des Russland-Ukraine-Konflikts

Wie ist es prinzipiell um unsere Sicherheit bestellt? Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass der Krieg in der Ukraine auf andere Länder in Europa übergreift? Darüber reden in der Münchner Runde Erich Vad (Brigadegeneral a.D. der Bundeswehr), Prof. Stephan Bierling (Politikwissenschaftler der Universität Regensburg), Florian Hahn (CSU, verteidigungspolitischer Sprecher der Union im Bundestag) und Jamila Schäfer (B‘90/Grüne, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags).

Putins Krieg: Wie können wir uns schützen? Die Münchner Runde live, am 09.03.2022., um 20:15 Uhr, im BR Fernsehen oder im Stream auf BR24.