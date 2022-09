Putin unterzeichnet Beitrittsabkommen für vier besetzte Gebiete

Russland nimmt die vier besetzten ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja ins eigene Staatsgebiet auf. Bei einer feierlichen Zeremonie im "georgischen Saal" des Kreml hat Präsident Putin die Beitrittsabkommen unterzeichnet.

In der Nacht hatte er die besetzten Gebiete bereits als unabhängig anerkannt, was als Voraussetzung zur Aufnahme in die russische Föderation galt. Die Duma befasst sich am Montag mit dem Anschluss der Gebiete.

In einer Rede vor der Unterzeichnung der Abkommen erklärte Putin, die Bewohner von Luhansk und Donezk, Cherson und Saporischschja seien für immer russische Bürger, sagte Putin. "Die Menschen haben für unsere gemeinsame Zukunft gestimmt", sagte er. Putin forderte die Ukraine außerdem auf, die Kampfhandlungen einzustellen, und erhob schwere Vorwürfe gegen den Westen. Dieser führe einen hybriden Krieg gegen sein Land und verhalte sich kolonialistisch.

Die Ukraine und ein Großteil der internationalen Gemeinschaft erkennen die Annexion und die vorausgegangenen Scheinreferenden nicht an.

Mehr dazu in Kürze auf BR24.de