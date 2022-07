Putin erklärt Sieg über ukrainische Truppen in Luhansk

Russlands Präsident Wladimir Putin hat per TV-Übertragung offiziell den Sieg über die ukrainischen Truppen in der ostukrainischen Region Luhansk erklärt. Zugleich kündigte er die Fortsetzung der russischen Militäroffensive in der Ukraine an. Die Militäreinheiten müssten ihre Aufgaben "gemäß den genehmigten Plänen erfüllen", wies Putin Verteidigungsminister Sergej Schoigu an.

Schoigu hatte dem Präsidenten in einer im Fernsehen gezeigten Sitzung zuvor berichtet, die russischen Streitkräfte hätten nun die vollständige die Kontrolle über das Gebiet Luhansk übernommen, das zusammen mit der Nachbarprovinz Donezk das industrielle Kernland der Ukraine, den Donbass, bildet.

Putin: Soldaten sollen sich ausruhen

Am Sonntag hatte sich das ukrainische Militär aus der Stadt Lyssytschansk zurückgezogen, dem letzten Bollwerk des ukrainischen Widerstands in Luhansk. Die Operation sei am Sonntag abgeschlossen worden, sagte Schoigu dazu. Russische Truppen hätten Lyssytschansk überrannt.

Für den Kreml ist dies mehr als vier Monate nach der Entsendung von Truppen in die Ukraine ein wichtiger militärischer Sieg. Die Soldaten, die am Luhansk-Feldzug beteiligt waren, sollten "sich ausruhen und ihre Einsatzfähigkeiten wieder aufbauen", sagte Putin.

Russland hatte sein ursprüngliches Ziel - die Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew - wegen des hartnäckigen Widerstands der Ukraine aufgegeben. Inzwischen konzentriert sich die russische Armee darauf, die vollständige Kontrolle über den Donbass zu erlangen.