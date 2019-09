Witwe von IS-Terrorist Cuspert in Hamburg festgenommen

Omaima A., Witwe des Berliner Gangsterrappers und späteren IS-Terroristen Denis Cuspert alias Deso Dogg, ist in Hamburg verhaftet worden.

Omeima A. sei dringend verdächtig, in Syrien Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Sie soll am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden.

Gegen A. liegt den Angaben zufolge ein Haftbefehl vor. Darin heißt es, dass sie sich im Januar 2015 dem IS in Syrien angeschlossen habe. Dazu sei die Frau gemeinsam mit ihren drei minderjährigen Kindern über die Türkei nach Syrien gereist.

"Kindererziehung im Sinne des IS"

Sie soll im syrischen Al-Rakka zunächst den Haushalt ihres ersten Ehemanns geführt und die Kinder "im Sinne der IS-Ideologie" erzogen haben. So habe sie es ihrem Mann Nadar H. ermöglicht, für die terroristische Vereinigung als Kämpfer tätig zu werden. Nach dem Tod ihres Mannes 2015 und der anschließenden Ehe mit Cuspert sei die schwangere Frau im September 2016 nach Deutschland zurückgekehrt, um ihr viertes Kind zur Welt zu bringen, schreibt die Anklagebehörde.

Cuspert hatte seine Karriere als Rapper Deso Dogg aufgegeben und sich 2014 dem IS angeschlossen. Er wurde Medienberichten zufolge im Januar 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet. In den USA stand Cuspert auf der Terrorliste.