Wissing warnt vor neuen Angriffen auf kritische Infrastruktur

Erst die Sabotage an den Pipelines Nord Stream 1 und 2, dann die Manipulation am Kabelnetzwerk der Deutschen Bahn: Angesichts der jüngsten Vorfälle rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie gut Europas kritische Infrastruktur vor möglichen Angriffen geschützt ist. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) geht von weiteren Angriffen aus. Der Städtetag hält sogar einen Blackout für ein realistisches Szenario.

Wissing: Unsere Infrastruktur ist ein "attraktives Ziel"

Der Ukraine-Krieg habe gezeigt, "dass Infrastrukturen ein wichtiges Ziel militärischer Strategie und damit auch potenzieller Angriffe sind", so Wissing in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Die Infrastrukturen seien die "Lebensadern unserer Gesellschaft. Das macht sie aus der Sicht potenzieller Angreifer zu einem attraktiven Ziel."

Dazu, ob Deutschland im Fokus des russischen Präsidenten Wladimir Putin stehen könnte, äußerte sich der Minister zurückhaltend: "Deutschland ist eine moderne Gesellschaft und ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Grundlage unseres Erfolges ist auch eine gut ausgebaute Infrastruktur. Diese ist nicht nur die Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg, sie steht auch für unsere Art zu leben", sagte er lediglich.

Faeser nimmt Betreiber in die Pflicht

Als kritische Infrastrukturen (kurz: Kritis) gelten laut Definition "Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden". Das sind beispielsweise die Strom- und Trinkwasserversorgung, die Lebensmittelproduktion, das Gesundheitswesen, Telekommunikation oder der Transport- und Verkehrsbereich. Mehr als 500 Unternehmen gehören derzeit zu den Kritis-Sektoren.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Betreiber am Wochenende aufgefordert, mehr für die Sicherheit zu tun. Sie müssten "massiv investieren", um Strukturen mehrfach aufzubauen und mehr Back-up-Systeme vorzuhalten, sollten die Hauptsysteme ausfallen, so die SPD-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Sie bekräftigte, dass sie noch in diesem Jahr Eckpunkte für ein neues "Kritis-Dachgesetz" vorlegen will. Es soll festschreiben, wie sich Betreiber besser schützen und wann sie einen Vorfall melden müssen. Faeser räumte zugleich ein, es werde nicht möglich sein, "34.000 Kilometer Bahnstrecken und Millionen Kabel-Kilometer vollumfänglich mit Kameras, Sensoren oder gar Polizeibeamten zu schützen".

Städtetag hält Blackout für realistisches Szenario

Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter rief die Bevölkerung derweil auf, sich besser gegen Stromausfälle zu wappnen. Nicht allen sei "die Ernsthaftigkeit der Lage" bewusst. Die Regierung müsse den Bürgern daher sagen: "Schafft euch Radios mit Batterien an, sorgt für einen Wasservorrat."

Auch der Deutsche Städtetag forderte, die Bevölkerung stärker über die möglichen Folgen von Energieknappheit oder Sabotage zu informieren. "Ein Blackout ist ein realistisches Szenario", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der "Süddeutschen Zeitung". Die Menschen seien bisher unerfahren mit Krisen und Katastrophen. "Deshalb ist eine kontinuierliche, transparente und niedrigschwellige Aufklärung über mögliche Risiken wichtig."

Eine funktionierende Notversorgung mit Wasser und Wärme sei nur über maximal 72 Stunden möglich, so Dedy. Der kommunale Katastrophenschutz könne mehrtägige Blackouts nicht allein bewältigen. Staatliche Stellen müssten dann über alle Ebenen hinweg zusammenarbeiten.

Mit Informationen von dpa und AFP