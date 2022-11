Wissenschaftsminister: Mehr Frauen und mehr Geld für die Unis

Trotz angespannter Haushaltslage soll mehr Geld in den Wissenschaftsstandort Deutschland fließen. Die Wissenschaftsminister aus Bund und Ländern haben bei ihrem Treffen in München grünes Licht gegeben für eine Aufstockung der Mittel für Universitäten und Hochschulen: Der Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken", den Bund und Länder bereits 2021 vereinbart hatten, soll bis 2027 noch einmal um 676 Mio. Euro auf insgesamt mehr als 20 Milliarden Euro aufgestockt werden.

Zwei Milliarden für Energiekosten

Und auch kurzfristig werden die akademischen Häuser unterstützt: Mehr als zwei Milliarden Euro sollen Universitäten und Hochschulen in Deutschland zur Abfederung der hohen Energiekosten erhalten, das hat Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger ihren Länderkollegen zugesichert.

200 Euro Energiegeld für Studierende

Auch Studierenden soll mit einem einmaligen Energiegeld von 200 Euro im kommenden Jahr finanziell unter die Arme gegriffen werden. Für Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wichtige Schritte, um nach Corona keine neuen Unterbrechungen zu riskieren:

"Die hohen Energiekosten macht es Hochschulen schwer, durchgehend Präsenzveranstaltungen durchzuführen, deswegen konnten wir in dieser Woche einen Meilenstein einschlagen, dass die Hochschulen Soforthilfe erhalten und in einem zweiten Schritt von Gas- und Strompreisbremse auch umfasst werden."

Frauen in Forschung und Lehre unterrepräsentiert

Chancengleichheit ist in Forschung und Lehre immer noch Wunschdenken – das zeigen aktuelle Daten der Wissenschaftskonferenz. Zwar liegt der Anteil von Frauen zu Studienbeginn mittlerweile bei über 50 Prozent. In den Spitzenpositionen der Universitäten, Wissenschaftsinstitute und Hochschulen sind aber weiterhin deutlich mehr Männer vertreten.

Frauen kommen oft nicht oben an der Karriereleiter an

Soziologin Dr. Lena Weber vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften beobachtet, dass viele Frauen in der Forschung ab einem gewissen Punkt auf der Karriereleiter nicht weiter steigen. Aus verschiedenen Gründen: Zum einen, weil die Attraktivität von akademischen Spitzenposten häufig mit internationaler Mobilität und unregelmäßigen Arbeitszeiten verbunden wird – und somit bei vielen nicht mit dem Familienwunsch vereinbar scheint.

Klischees von Weiblichkeit noch immer in den Köpfen

Und: In technischen Berufen herrschten weiter stereotype Vorstellungen, sagt Weber zu BR24. "Es gibt bestimmte Frauen- und Männerbilder in unserer Gesellschaft, die mit typischen Fähigkeiten verknüpft sind.

Geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer sind eher assoziiert mit Vorstellungen von 'Weiblichkeit' als technische Kompetenz und naturwissenschaftliche Begeisterung", so die Leiterin des Kompetenzzentrums "Frauen in Wissenschaft und Forschung" im Leibniz-Institut. Die Einführung einer Frauenquote hält die Forscherin für sinnvoll.

Mehr Frauen in Lehrstühle: Konferenz beschließt Professorinnenprogramm 2030

Das haben die Wissenschaftsministerinnen und –minister heute allerdings nicht verabschiedet. Stattdessen soll das "Professorinnenprogramm 2030" mehr Frauen auf Spitzenposten in Forschung und Lehre bringen. Unis und Hochschulen können sich mit einem Gleichstellungskonzept für das Programm bewerben, es winken Anschubfinanzierungen für neue Lehrstühle extra für Frauen. 320 Millionen Euro in den kommenden acht Jahren soll die Förderung kosten.

Laut Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) ist das Programm ein wichtiger Schritt Richtung Parität an den Hochschulen: "Wir brauchen mehr Frauen. Mit dem Programm wollen wir die Hochschulen motivieren, sich nicht nur mit dem Thema zu beschäftigen, sondern gezielt Frauen zu fördern, damit diese ganz selbstverständlich in Spitzenpositionen kommen können. Zu solch einem Gesamtpaket gehört alles dazu, am Ende auch die Kinderbetreuung."

Exzellenz-Initiative: Künftig bis zu 70 Forschungsbereiche

Bund und Länder haben zusätzlich eine Ausweitung der Exzellenzinitiative von 57 auf 70 interdisziplinäre Forschungsbereiche ab dem Jahr 2026 beschlossen. Das Ziel: Spitzenforschung in Deutschland etablieren und verstetigen. Dafür gibt der Bund künftig 687 Millionen Euro pro Jahr aus.