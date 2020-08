Wisconsin: Sportler-Boykott wegen Polizeigewalt

Zahlreiche Sportler folgen dem Beispiel der Bucks

Kurz darauf steht fest: Keines der für Mittwoch angesetzten NBA-Playoffs wird stattfinden. Andere Teams folgen dem Beispiel der Milwaukee Bucks: die Women's National Basketball Association ebenso wie Teams der Baseball-Liga und Fußball-Vereine.

Die Tennis-Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka kündigte an, zu ihrem bevorstehenden Halbfinale bei den Tennis-Masters in New York nicht antreten zu wollen. Daraufhin setzten die Veranstalter des Turniers eine vollständige Spielpause bis vorerst Freitag an, keines der Halbfinale von Damen und Herren wird wie geplant ausgetragen.

Und auch aus der Politik erntet der Vorstoß der Bucks Zuspruch: "Ich preise die Spieler der Bucks, die einstehen dafür, woran sie glauben, Trainer wie Doc Rivers und die NBA und WNBA dafür, ein Zeichen zu setzen. Es wird all unsere Institutionen brauchen, um für unsere Werte einzustehen", schrieb der ehemalige Präsident Barack Obama.