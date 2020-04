Wirtschaftsweise Veronika Grimm: Es wird Insolvenzen geben

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält über die bewilligten Staatshilfen hinaus weitere Maßnahmen für notwendig, um Unternehmen in der Corona-Krise zu helfen. Im Interview mit dem Bayern2-radioWelt sagte die Nürnberger Professorin:

"Es ist erstmal so, dass Rettungsschirme gespannt wurden, auf die auch zurückgegriffen wird. Wichtig ist, dass gesunde Unternehmen, die jetzt durch diese Pandemie tatsächlich daran gehindert sind, ihrer Tätigkeit nachzugehen, dass die aufgrund der Pandemie nicht in die Insolvenz gehen müssen. Es wird trotzdem Insolvenzen geben im Rahmen der weiteren Entwicklung." Professor Veronika Grimm, Lehrstuhlinhaberin für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg

Konzepte für Unternehmen für wirtschaftlichen Wiedereinstieg

Die Professorin für Wirtschaftstheorie an der Uni Nürnberg forderte in diesem Zusammenhang, allgemeine Regeln aufzustellen, damit Geschäfte und Betriebe bald wieder öffnen können: "Aus meiner Sicht ist es nun sehr wichtig, die nächsten Schritte in aller Konsequenz auch vorzubereiten. Das bedeutet, dass die Unternehmen sich darauf einstellen und selbst Konzepte erarbeiten können. Und das ist dringend notwendig."

Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft warnte Grimm:

"Je länger die wirtschaftlichen Aktivitäten jetzt noch heruntergefahren sind, desto stärker wird der Einbruch sein. Und die ursprünglichen Prognosen, bei denen die Wirtschaftsleistung um unter fünf Prozent einbricht, halte ich vor dem Hintergrund der jetzigen Entscheidungen auch für überholt."

Deswegen werde auch ein nächster Schritt wichtig sein, in dem wirtschaftliche Aktivitäten unter strengen Gesundheitsschutzvorkehrungen erlaubt sein werde, so Grimm, die als Wirtschaftsweise im Sachverständigenrat der Bundesregierung ist.