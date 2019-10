Wirtschaftsnobelpreis geht an Armutsforscher

Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die drei Ökonomen Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael Kremer. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt. Weiter heißt es, die Ökonomen würden "für ihren experimentellen Ansatz" geehrt, "globale Armut zu lindern."

Das Trio habe in den vergangenen beiden Jahrzehnten die Entwicklungsökonomie mit ihrem auf Experimenten beruhenden Forschungsansatz wesentlich vorangebracht. Ihre Methoden dominieren inzwischen die Entwicklungsökonomie.

Mitte der 1990er-Jahre forschte Kremer laut Nobel-Jury an Mitteln, um Lernergebnisse bei Schülern im Westen Kenias zu verbessern. Der aus Kalkutta stammende Abhijit Banerjee und seine Ehefrau Esther Duflo forschten oftmals an der Seite von Kremer an ähnlichen Fragen und in anderen Ländern. Zu den Ergebnissen zählten Verbesserungen für mehr als fünf Millionen indischer Schulkinder sowie Fortschritte in der Gesundheitsversorgung in vielen Ländern.

Wirtschaftsnobelpreis kein klassischer Nobelpreis

Der Wirtschaftsnobelpreis ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht. Er wird vielmehr seit Ende der 60er-Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet und gilt somit streng genommen nicht als klassischer Nobelpreis.

Reinhard Selten bisher einziger deutscher Preisträger

Dennoch ist er wie die anderen Auszeichnungen mit einem Preisgeld in Höhe von neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) verbunden und wird ebenfalls an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, überreicht.

Seit der ersten Verleihung des Wirtschaftspreises im Jahr 1969 wurden bei bislang 50 Vergaben insgesamt 81 Preisträger geehrt, darunter der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten 1994 als bisher einziger Deutscher.

Duflo ist jüngste jemals ausgezeichnte Person

Mit der französischstämmigen US-Ökonomin Esther Duflo bekommt erst zum zweiten Mal eine Frau den Wirtschaftsnobelpreis. Zugleich ist sie die jüngste jemals ausgezeichnete Person. Erste Preisträgerin war im Jahr 2009 Elinor Ostrom.

Die Auszeichnung ehre sie unglaublich, erklärte Duflo in einer ersten Reaktion am Montag. Nach eigener Aussage habe sie nicht damit gerechnet, bereits in ihrem Alter mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet zu werden, so die 46-Jährige. Sie hätte gedacht, dass man viel älter sein müsse, um sich den Preis zu verdienen. Die Auszeichnung erfülle sie mit Demut, sagte Duflo.

Erfahrungsgemäß werden Wissenschaftlern aus den USA alljährlich die besten Chancen eingeräumt. Auch die diesjährigen Preisträger lehren alle an US-Universitäten.