Wirtschaftsministerium fürchtet Engpässe wegen China-Lockdowns

Auch nach dem Ende des großen Lockdowns in Shanghai sorgt die strikte Corona-Politik der chinesischen Regierung zu immer neuen tiefgreifenden Pandemie-Maßnahmen.

Neue Testkampagnen in Shanghai und Peking

Erst vorgestern hatten die Behörden verkündet, dass sich nach einem Corona-Ausbruch in einem Schönheitssalon in Shanghai erneut 25 Millionen Einwohner der chinesischen Wirtschaftsmetropole auf das Coronavirus testen lassen müssen und in fünf Stadtbezirken die Einwohner ihre Häuser vorerst nicht verlassen dürfen - und nun sorgt die Pandemie in Peking für neue Einschnitte: Weil in einer Bar 200 Covid-Infektionen festgestellt wurden, müssen sich auch in der Hauptstadt Millionen Menschen testen lassen.

Infektionsherd "Heaven Supermarket Bar"

Im Innenstadtbezirk Chaoyang startete am Montag eine dreitägige Testkampagne unter den rund 3,5 Millionen Bewohnern. Die Behörden verhängten zudem Lockdowns für Wohnblöcke, in denen rund 10.000 identifizierte Kontaktpersonen von Gästen der "Heaven Supermarket Bar" leben. Die Bar und umliegende Geschäfte wurden abgesperrt.

Für die 22 Millionen Einwohner der chinesischen Hauptstadt waren erst vor einer Woche Anti-Covid-Maßnahmen aufgehoben worden, in deren Zuge unter anderem auch Einkaufszentren geschlossen, Bus- und Bahnlinien stillgelegt und die Menschen zum Arbeiten im Homeoffice aufgefordert worden waren.

Das Bundeswirtschaftsministerium befürchtet Engpässe

Im Bundeswirtschaftsministerium sorgen die Maßnahmen infolge der rigiden Null-Covid-Strategie Chinas für Besorgnis. "Zwar gab es in Shanghai zuletzt weitreichende Lockerungen", heißt es im aktuellen Monatsbericht des Ministeriums: "Sollte es aber erneut zu Lockdowns solcher Größenordnungen in China kommen, dann wären verschärfte Lieferengpässe und eine weitere Verlangsamung des Welthandels nicht auszuschließen."

Das dürfte auch hierzulande zu spüren sein, schließlich ist China der mit Abstand wichtigste deutsche Handelspartner. "Trotz der Lockerungen in Shanghai von Ende Mai könnte es mit Verzögerung noch zu Engpässen in Deutschland kommen", warnt daher das Ministerium.

Importe aus China legten zuletzt zu

Die jüngsten Daten des Statistische Bundesamtes allerdings legen nahe, dass die China-Lockdowns sich bislang nicht gravierend auf den Warenfluss auswirken. Zuletzt waren trotz wochenlanger Corona-Lockdowns in Städten wie Shanghai die deutschen Importe aus China sogar noch stark gestiegen. Die Einfuhren wuchsen im April um 52,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 16,7 Milliarden Euro, wie das Bundesamt am Montag mitteilte. Die Exporte nach China gingen dagegen leicht zurück, und zwar um 1,5 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro.

"Der deutsche Außenhandel hat sich im April 2022 noch weitgehend unbeeinflusst von den Corona-Lockdowns in der Volksrepublik China und den damit verbundenen Störungen im Frachtverkehr gezeigt", so das Fazit der Statistiker.

Rohstoffe für Medikamentenherstellung gefragt

Bemerkenswert ist dabei, welche Produkte zuletzt vor allem aus China eingeführt wurden: Der starke Anstieg der deutschen Importe aus China ist laut Bundesamt besonders auf die höhere Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen zurückzuführen. Deren Einfuhr habe sich im April mit 4,4 Milliarden Euro fast versechsfacht (+469,2 Prozent). Dabei seien ganz besonders Rohstoffe für die Medikamentenherstellung in China eingekauft worden.