Wirtschaftsminister Habeck: "Keine Zeit zum Warmlaufen"

Der große Sozialdemokrat Kurt Schumacher hat 1946 gesagt: Man muss begeistert sein, um große Taten zu vollbringen. Mit diesem Zitat beschreibt der SPD-Klimapolitiker Matthias Miersch die Stimmung in der Ampel. Und die des neuen Wirtschafts- und Klimaschutzministers Robert Habeck von den Grünen. "Mir bleibt keine Zeit zum Warmlaufen", sagt Habeck voller Tatendrang. Deutschland dürfe keine Zeit mehr verlieren beim Umbau zur Klimaneutralität.

Mit erneuerbaren Energien sollen Energiepreise sinken

Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse massiv beschleunig werden, meint Habeck. Die ganze Wirtschaft auf grünen Strom umzustellen, sei zwar eine Herkules-Aufgabe; aber Deutschland könne daran auch gewaltig wachsen. Langfristig würde man unabhängig von den fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas. Das würde die Preise für Energie senken.

Gleichzeitig ist klar: Beim Ausbautempo sei noch viel Luft nach oben. Planung und Genehmigung dauerten viel zu lang. So würden von der Planung bis zum Bau einer Windkraftanlage etwa acht Jahre vergehen. Das müsse anders werden, so Habeck.

Union kritisiert Habeck: zu viel Klima – zu wenig Wirtschaft!

Robert Habeck kümmere sich zu sehr um den Klimaschutz und zu wenig um die Wirtschaft, kritisiert Julia Klöckner, die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin, jetzt wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Habeck betreibe gar "grüne Planwirtschaft" - eine Wortwahl, für die Klöckner erboste Zwischenrufe von den Rängen der Ampel-Fraktionen erntet.

"Sie machen jetzt NGO-Politik", empört sich Klöckner weiter, und meint damit den Umbau im Wirtschaftsministerium. Der neue Minister hat etliche Abteilungsleiter ersetzt – dafür zum Beispiel den früheren Chef der Lobbyorganisation "Agora Energiewende" ins Amt geholt. Andere Redner der Union verweisen auf die von der Corona-Krise gebeutelten Unternehmen, die mehr Hilfen nötig hätten.

Atomkraft: nein!

Die verschiedenen Redner der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP betonen, dass man trotz des großen Hungers nach emissionsarmer Energie am Ausstieg aus der Atomkraft festhalte. Sie sei nicht nachhaltig, sehr teuer und berge große Sicherheitsrisiken. Der Ausstieg sei daher unumkehrbar. Ausgenommen die AfD herrscht darüber breiter Konsens im Bundestag.

Der neue Vorsitzende im Bundestags-Ausschuss für Klima und Energie, Klaus Ernst sagt: Seine Partei, die Linke, wolle die Ampel in der Klimapolitik unterstützen. Er mahnt aber gleichzeitig: Ärmeren Haushalten müsse die Angst genommen werden, sich bald Heizen oder Benzin nicht mehr leisten können. Möglich sei etwa eine Absenkung der Mehrwertsteuer im Energiebereich.

Gas: ja!

Moderne Gaskraftwerke sollen als Übergangstechnologie dienen. Das ist die erklärte Position der Ampelregierung. Der Wirtschaftspolitiker Andreas Lenz von der CSU kritisiert allerdings: wenn man Gas als Energieträger wolle, dürfe man die Inbetriebnahme der Russland-Pipeline Nord Stream II nicht blockieren.

Die Grünen wollen die Pipeline nicht, um nicht noch abhängiger von russischem Gas zu werden; die Ampel vertritt zudem den Standpunkt, neue Gaskraftwerke dürften nur gebaut werden, wenn sie in der Lage sind, künftig auch grünen Wasserstoff zu nutzen. Das würde private Investoren eher abschrecken, fürchtet der CSU-Politiker Lenz.

Ausbau der Windkraft - Bayern bremst

In der Klimapolitik fehle dem Bundeswirtschaftsminister das Augenmaß, beklagt Leif-Erik Holm von der AfD. Und nennt als Beispiel den Ausbau der Windkraft. In "seinem" Bundesland Mecklenburg-Vorpommern könne man aufgrund der vielen Windräder kaum noch den Horizont erkennen, beklagt er. Zwei Prozent der Landmasse in Deutschland mit Windrädern zu bebauen, hält er für unmöglich. Und er wünscht Habeck "viel Spaß" dabei, die Länder davon zu überzeugen.

Tatsächlich sträubt sich etwa Bayern sehr gegen den Ausbau der Windkraft. Es gilt die 10H-Regel, die vorschreibt, dass eine Windkraftanlage mindestens das Zehnfache seiner Höhe als Abstand zum nächsten Wohnhaus halten müsse. Dadurch kommt kaum ein Standort in Bayern in Frage für neue Windräder. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will daran festhalten.

Bundeswirtschaftsminister Habeck wird deshalb nächste Woche nach Bayern fahren. Er setzt auf Zusammenarbeit. "Wir schaffen das alles nicht, wenn wir uns das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnen" sagt Habeck im Bundestag. Klingt nicht danach, als ob er plant, seine Politik im Hauruckverfahren durchzusetzen.