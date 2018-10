17.10.2018, 07:27 Uhr

Wirtschaftshistoriker warnt vor neuer Finanzkrise

Adam Tooze sieht Anzeichen für eine neue Finanzkrise in Europa: "Wir stehen in den nächsten Monaten vor einer handfesten Möglichkeit einer neuen Finanzkrise in Italien, die unmittelbar auf Folgeschäden der Finanz- und Eurokrise zurückzuführen ist."