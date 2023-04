Wirtschaft warnt vor Risiken durch AKW-Abschaltung

Am 15. April soll endgültig Schluss sein mit der Stromerzeugung durch Atomkraft in Deutschland. An diesem Tag müssen die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland spätestens vom Netz gehen.

DIHK sieht Versorgungssicherheit in Gefahr

Wirtschaftsverbände jedoch warnen vor den Folgen dieses Schrittes. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, verwies auf mögliche Probleme für die Sicherheit der Energieversorgung durch die AKW-Abschaltung. Es sei falsch, in der jetzigen Situation auf einen Energieträger zu verzichten. Das Problem sei nicht nur, dass trotz gesunkener Gaspreise die Energiekosten für die meisten Betriebe hoch blieben. Auch beim Thema Versorgungssicherheit sei Deutschland "noch nicht über den Berg".

"Kernkraftwerke bis zum Ende der Krise weiterlaufen lassen"

Ausfälle oder Einschränkungen bei der Energieversorgung seien für Deutschland ein bislang unbekanntes Risiko und ein Standortnachteil, der in einem Industrieland durch nichts ausgeglichen werden könne, so Adrian: "Vor diesem Hintergrund setzen weite Teile der deutschen Wirtschaft darauf, einsetzbare Kernkraftwerke bis zum Ende der Krise weiterlaufen zu lassen."

Deutschland sei auf alle verfügbaren Energieträger angewiesen, mahnte Adrian. "Nur so können wir in den kommenden Monaten Versorgungsengpässe und eine erneute massive Steigerung der Energiepreise vermeiden oder zumindest abmildern", erklärte er: "Wir müssen deshalb weiterhin alles dafür tun, das Angebot an Energie auszuweiten und es keinesfalls weiter einzuschränken."

Warnung vor höheren CO2-Emissionen

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) verwies darauf, dass durch die AKW-Abschaltung eine Zunahme des Kohlendioxid-Ausstoßes drohen könne. Ohne die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke nehme die Gefahr länger laufender Kohle-Kraftwerke zu, sagte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, der "Rheinischen Post".

Die Bundesregierung müsse jetzt schnell Entscheidungen für eine kurz- und langfristig sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung treffen, mahnte Andreae. "Um die Versorgungssicherheit künftig jederzeit gewährleisten zu können, brauchen wir wasserstofffähige Gaskraftwerke, die gesicherte, regelbare Leistung als Partner der erneuerbaren Energien bereitstellen", forderte sie. Könnten diese Kraftwerke nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, hätte das hohe Klimagasemissionen zur Folge, denn Kohlekraftwerke müssten dann länger laufen.

Der rechtzeitige Bau von genügend gesicherter Leistung werde mit den aktuellen Rahmenbedingungen aber nicht gewährleistet, mahnte die frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete: "Der Markt setzt bislang nicht die erforderlichen Bedingungen für den notwendigen Zubau von Kraftwerken, die jederzeit und wetterunabhängig Strom erzeugen können."

Habeck: "Energieversorgung wird weiter gewährleistet sein"

Die Vertreter von BDEW und DIHK widersprachen damit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Habeck hatte am Montag eine sichere Energieversorgung nach dem Ausstieg aus der Atomkraft garantiert. "Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein", sagte er.

Die Lage sei durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern, die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und durch mehr erneuerbare Energien gut, so Habeck. Für das Jahr 2030 prognostizierte er einen Anteil von 80 Prozent erneuerbaren Energien. Die Entscheidung für das AKW-Aus sei nicht rückgängig zu machen.

Mit Informationen von DPA, AFP und EPD