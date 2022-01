Wirtschaft und Soziales: Was bringt das neue Jahr?

Das Jahr 2022 könnte für die Wirtschaft herausfordernd werden. Die Corona-Krise bremst voraussichtlich weiter aus. Neben steigenden Energiepreisen könnten auch Blackouts die Bürger beschäftigen. Lieferengpässe bleiben bestehen und hohe Verbraucherpreise belasten die Geldbeutel.

CO2-Abgabe: Mehr Steuern auf Tanken und Heizen

Wie hoch die Preise an der Zapfsäule sind, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem vom Ölpreis. Sicher ist nur: Den größten Anteil am Spritpreis haben die Steuern – und die werden steigen. Durch die nächste Stufe der CO2-Bepreisung zu Jahresbeginn, die von 25 Euro auf 30 Euro pro Tonne CO2 steigt, ist Benzin im Durchschnitt um 1,4 Cent pro Liter teurer, Diesel um 1,6 Cent.

Die höhere CO2-Abgabe wirkt sich auch auf die Heizkosten aus, denn auch Heizöl und Erdgas werden besteuert. Die Preissteigerung trifft auf eine angespannte Marktlage. Europas Gasspeicher sind ungewöhnlich leer, die Großhandelspreise haben kräftig angezogen. Zahlreiche Gasversorger haben bereits massive Preissteigerungen für 2022 angekündigt.

Blackout-Gefahr steigt

Das deutsche Stromnetz gilt als ausgesprochen stabil, dennoch schätzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz einen Blackout – also einen flächendeckenden Stromausfall – als die aktuell wahrscheinlichste Katastrophe ein. Bereits im vergangenen Jahr traten vermehrt lokal begrenzte Stromausfälle auf, beispielsweise in Dresden. Auch in bayerische Regionen gingen zeitweise die Lichter aus, so etwa Traunreut, Schweinfurt oder Au in der Hallertau.

Auch Analysten der Investmentbank Goldman Sachs prognostizieren in einer Studie ein steigendes Blackout-Risiko. Als Gründe nennen sie vor allem die niedrigen Erdgasreserven sowie die Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken. Ende 2022 wird Isar 2 in Essenbach bei Landshut als letztes Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz gehen.

Lieferengpässe: kein schnelles Ende in Sicht

Lieferengpässe haben das abgelaufene Jahr geprägt und werden wohl auch 2022 noch nicht vorbei sein. Nicht nur die Bundesregierung geht von anhalten Problem mit den Lieferketten aus. Auch der Einzelhandel rechnet laut Ifo-Institut mit Nachschub-Problemen bis mindestens Sommer 2022.

Betroffen sind vor allem Konsumgüter wie Autos, Möbel, Fahrräder oder Elektronik, die infolge von fehlenden Rohstoffen oder Bauteilen nicht produziert werden können. Laut Branchen-Experten weitet sich die Knappheit auch auf den Lebensmittelhandel aus. Großflächig leere Regale gibt es nicht, aber einige Produkte sind zeitweise nicht in ausreichender Menge verfügbar. So können beispielsweise von manchen Herstellern Getränkedosen wegen Aluminium-Mangel kurzfristig nicht geliefert werden

Ungünstige Prognose: Konjunktur und Inflation

Die Corona-Krise bremst die Wirtschaft voraussichtlich auch 2022 kräftig aus. Das Münchner ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Wachstumsprognosen von 5,1 Prozent auf 3,7 Prozent nach unten korrigiert. Die ursprünglich für das neue Jahr erwartete Erholung verschiebe sich nach hinten, so Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Die hohen Verbraucherpreise werden nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank auch 2022 ein Thema bleiben. Die Banker rechnen mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3,6 Prozent und nennen als Ursache unter anderem steigende Löhne sowie die Kosten für den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen erwartet im kommenden Jahr eine Stabilisierung und geht von 3,2 Prozent Teuerungsrate im Euro-Raum aus.

Sparguthaben und Baukredite

Mit steigenden Guthaben-Zinsen können Sparer voraussichtlich auch in den kommenden Monaten nicht rechnen. Wie die Europäische Zentralbank im Dezember 2021 bekannt gegeben hat, sei eine Zinserhöhung sehr unwahrscheinlich. Tagesgeld & Co bleiben demnach auch 2022 eine unrentable Anlageform – vor allem mit Blick auf den Anstieg der Inflationsrate.

Nach oben gehen könnte es hingegen bei den Zinsen für Baukredite. Wegen das Inflationsdrucks rechnen Experten im Jahresverlauf mit einem Anstieg zwischen 0,25 und 0,5 Prozentpunkten. Die Zinsen für Immobilienkredite sind seit geraumer Zeit historisch niedrig. Aktuell kostet ein Darlehen für eine Baufinanzierung mit zehnjähriger Laufzeit im Durchschnitt 1 Prozent Zinsen pro Jahr.

Erhöhung von Mindestlohn und Rente

Der gesetzliche Mindestlohn steigt am 1. Januar von derzeit 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stunde. Ab 1. Juli ist eine weitere Erhöhung auf 10,45 Euro vorgesehen. Diese Regelung gelten auch für Minijobber.

Mehr Geld bekommen 2022 auch die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Nach einer coronabedingten Nullrunde steigen ihre Altersbezüge – voraussichtlich aber geringer als die ursprünglich angekündigte Erhöhung von 5,2 Prozent im Westen und 5,9 Prozent im Osten.

Auto- und Reisebranche verhalten optimistisch

Nach einem schwierigen Jahr 2021 zeigt sich die Autobranche für das kommende Geschäftsjahr verhalten optimistisch und geht von einer deutlichen Erhöhung des Absatzvolumens aus. Nach dem Einbruch der Neuzulassungen 2021 um rund 11 Prozent prognostiziert der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) für 2022 eine Steigerung um rund 15 Prozent. Die Folgen des weltweiten Chipmangels könnten allerdings auch im kommenden Jahr noch spürbar sein und die deutschen Autobauer weiterhin ausbremsen.

Auch die Reisebranche steckt wegen der Corona-Krise in einer tiefen Krise. Der Branchenverband DRV beziffert die Umsatzausfälle bei Reisebüros und Reiseveranstaltern auf rund 24 Millionen Euro seit Frühjahr 2020. Große Player wie Tui oder FTI berichten von einer steigenden Nachfrage für den Sommer 2022. Ein Umsatzniveau wie vor der Pandemie werde aber laut DRV frühestens 2023 erreicht sein.