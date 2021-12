Wirtschaft und Soziales: 2021 - ein turbulentes Jahr

Januar: Schwarzarbeit im Friseur-Handwerk boomt

Das neue Jahr startet für die meisten Deutschen mit Corona-Mähne und Pandemie-Bart. Wegen des bundesweiten Lockdowns sind von 16. Dezember bis 1. März auch die Friseurläden geschlossen. Friseure fürchten um ihre Existenz. Staatliche Finanzhilfen sind bei vielen von ihnen noch nicht angekommen.

In den sozialen Medien etablieren sich Schwarzmarktbörsen. Für einen frischen Haarschnitt werden bis zu 100 Euro geboten. Offizielle Schätzungen, wie viele Friseure während das Lockdowns in Bayern illegal arbeiten, gibt es nicht. Laut Thomas Meister vom Hauptzollamt München ist die Situation auch für die Schwarzarbeit-Fahnder vom Zoll ein neues und schwieriges Feld.

BaFin-Chef muss wegen Wirecard-Skandal gehen

Ende Januar geht der Skandal um den insolventen bayerischen Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München in die nächste Runde. Der Leiter der staatlichen Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Felix Hufeld, muss seinen Posten räumen. Nachfolger wird Mark Branson, der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht.

Die BaFin steht in der Kritik, ihre Aufsichtspflichten im Fall Wirecard verletzt zu haben. Außerdem steht der Verdacht im Raum, dass BaFin-Mitarbeiter ihren Informationsvorsprung für private Finanzgeschäfte genutzt haben könnten.

Februar: Staus und Lieferprobleme wegen Corona-Mutation

Aus Angst vor einer Corona-Mutation aus Südafrika werden ab Mitte Februar die Grenzen zu Tschechien und Tirol wieder kontrolliert. Berufspendler und eine Blockabfertigung für Lkw sorgen für lange Staus auf Bayerns Straßen.

Spediteure warnen vor wirtschaftlichen Folgen durch Staus und weiträumige Umfahrungen. Die Arbeit der Transportunternehmen werde erheblich erschwert, bedarfsgerechte Lieferzusagen könnten unter diesen Voraussetzungen nicht mehr eingehalten werden.

Knorr-Bremse-Eigner Heinz Hermann Thiele stirbt

Der Firmenpatriarch Heinz Hermann Thiele des bayerischen Konzerns Knorr-Bremse aus München stirbt am 23. Februar im Alter von 79 Jahren. Sein Lebenswerk war es, das Unternehmen vom Sanierungsfall zu einem profitablen Weltmarktführer für Zug- und Lkw-Bremsen mit fast 30.000 Beschäftigten zu machen. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 20 Milliarden Dollar gehörte der Münchner Self-Made-Milliardär zu den reichsten Deutschen.

In der breiten Öffentlichkeit hat sich Heinz Hermann Thiele 2020 einen Namen gemacht, als er zu Beginn der Corona-Krise bei der Lufthansa auf Schnäppchenjagd gegangen und binnen kurzer Zeit zum größten privaten Einzelaktionär geworden ist. Sein Veto hätte einen Staatseinstieg verhindern und die Pleite der Lufthansa provozieren können. Erst in letzter Minute hat er dem staatlichen Rettungspaket zugestimmt.

März: Kurzarbeit bei Audi und VW

Der weltweite Chipmangel bringt die gesamte Automobilindustrie in Bedrängnis. Am 1. März meldet die Audi AG für rund 16.000 Mitarbeiter Kurzarbeit an. Betroffen ist vor allem die Produktion in Ingolstadt. Bereits im Januar musste der Konzern 10.000 Beschäftigte in Kurzarbeit schicken.

Am 17. März setzt VW die Produktion einiger Modelle am Stammsitz in Wolfsburg aus. Grund ist auch bei den Wolfsburgern ein fehlendes elektronisches Bauteil.

April: Mallorca statt Tegernsee

Osterferien auf Mallorca sind möglich, nachdem das Auswärtige Amt die Reisewarnung für die spanische Insel wegen niedriger Inzidenzzahlen aufgehoben hat. Für Reiserückkehrer gibt es bei der Einreise nach Deutschland keine Quarantäne- und Testpflicht mehr. Reiseveranstalter registrieren einen sprunghaften Anstieg der Buchungen auf die spanische Insel und werten das Umsatzplus als positives Signal für den Tourismus-Sektor.

Schlechte Stimmung hingegen im deutschen Hotelgewerbe. Urlaub im eigenen Land ist während der Osterferien coronabedingt nicht möglich. Die Hoteliers kritisieren den massiven Wettbewerbsnachteil scharf. Lorenza Sego zum Beispiel macht in einem BR-Interview ihrem Ärger Luft: "Diese Situation macht einen wirklich richtig wütend". Die Jungunternehmerin führt ein Hotel am Tegernsee, das sie erst kurz vor dem Ausbruch der Pandemie übernommen hat. 2021 ist für sie bereits das zweite Ostern ohne Gäste.

Mai: Solo-Selbständigen droht Absturz unter Armutsgrenze

Aus dem 6. Armuts- und Reichtumsbericht, den die Bundesregierung im Mai veröffentlicht, geht hervor, dass die Kluft zwischen Arm und Reich seit 35 Jahren kontinuierlich größer wird und Corona das Problem verschärft. Vor allem Geringverdiener sind betroffen, aber auch zahlreichen Solo-Selbstständigen droht ein Absturz unter die Armutsgrenze.

Selbstständige ohne Mitarbeiter profitieren bis dato kaum von den milliardenschweren staatlichen Hilfspaketen. Sie erhalten lediglich einen Ausgleich für ihre unternehmerischen Fixkosten wie etwa Büromiete. Einen Zuschuss zum Lebensunterhalt gibt es zu diesem Zeitpunkt in vielen Bundesländern - wie etwa in Bayern - nicht.

Ein Beispiel für eine Verarmung durch die Corona-Maßnahmen ist der selbständige Veranstaltungstechniker Yves Sauder aus München. Vor Corona lag sein Jahresumsatz bei rund 60.000 Euro. Seit Ausbruch der Pandemie hat er fast keine Aufträge mehr und muss deshalb am Existenzminimum leben. Er habe sich nie vorstellen können, so Sauder im BR-Interview, dass es möglich sei, vom normalen Mittelstand so schnell in Hartz IV abzurutschen.

Juni: Startschuss für Lieferkettengesetz

Nach langem Streit beschließt der der deutsche Bundestag am 11. Juni mit Stimmen von Union, SPD und Grünen das sogenannte Lieferkettengesetz. Demnach sollen große Unternehmen in der Europäischen Union in ihren internationalen Lieferketten keine Kinder- oder Zwangsarbeit sowie keine Umweltschädigung mehr dulden. Das Gesetz tritt 2023 in Kraft.

Aus der Wirtschaft kommt Kritik. So warnt beispielsweise Hauptgeschäftsführer Betram Brossardt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) vor praxisfernen Vorstellungen. Es dürfe nicht sein, so Brossardt, dass Vorgaben erlassen würden, für deren Einhaltung Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden, obwohl sie nicht erfüllbar seien. Die IHK Niederbayern fordert, dass nicht abschätzbare Haftungsrisiken für das Fehlverhalten unbekannter Dritter nicht zu Lasten der Betriebe gehen dürften.

Juli: Export und Import in Bayern gestiegen

Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik liegen sowohl die Exporte als auch die Importe der bayerischen Wirtschaft im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich im Plus. Von Januar bis Juni wurden Waren im Wert von gut 93,2 Milliarden Euro exportiert – vor allem Maschinen, Autos, und Kfz-Teile. Im Vergleich zu 2020 entspricht das einer Steigerung von 18,3 Prozent. Verglichen mit 2019 allerdings weist die bayerische Export-Bilanz ein Minus von 2,8 Prozent aus.

Nach Bayern importiert wurden Waren im Gesamtwert von 103,1 Milliarden Euro wie etwa Erdöl und Erdgas sowie elektronische Bauteile. Der Vergleich der bayerischen Importe mit dem Vorjahreszeitraum weist ein Plus von 22, 1 Prozent aus. Gegenüber 2019 liegt der Import-Anstieg bei 6,4 Prozent.

August: Produktionsstopp bei BMW

Nach einem Produktionsstopp Ende Juli muss BMW auch im August die Produktion im Regensburger Werk herunterfahren. Gut 4.000 Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit. Auch im BMW-Werk Leipzig stehen die Bänder immer wieder still. Der Grund ist ein Lieferengpass bei Bauteilen mit Halbleitern, vor allem von Herstellern aus Asien.

Der anhaltende Chipmangel setzt die Automobilindustrie weltweit massiv unter Druck. Expertenschätzungen zufolge werden 2021 fast acht Millionen Fahrzeuge weniger produziert als ursprünglich geplant. Dieser Produktionsausfall führt zu Umsatzeinbußen in Höhe von insgesamt rund 180 Milliarden Euro.

September: IAA in München

Vom 07. bis 12. September 2021 findet die Automobilmesse IAA statt – erstmals in München. Mit mehr als 400.000 Besucherinnen und Besuchern ist die Resonanz niedriger als die der IAA 2019 in Frankfurt am Main mit einer Besucherzahl von rund 560.000. Der Branchenverband VDA und die Leitung der Messe München ziehen dennoch ein positives Fazit, zumal die Veranstaltung während der Corona-Pandemie durchgeführt wird.

Mit dem Zusatz Mobility gibt sich die IAA ein völlig neues Konzept. Im Fokus steht die vernetzte Mobilität der Zukunft – vom recyclebaren Auto bis hin zum Lastenfahrrad. Neu ist auch, dass die IAA nicht nur in den Hallen des Messegeländes stattfindet sondern auch an verschiedenen Plätzen mitten in der Münchner Innenstadt - was zu hitzigen Debatten und Großdemonstrationen führt.

Reform im Deutschen Aktienindex

Ab dem 20. September umfasst der Deutsche Aktienindex (DAX) 40 Unternehmen statt wie bisher 30. Neu in den deutschen Leitindex aufgenommen wird neben dem deutsch-französischen Flugzeughersteller Airbus und dem Online-Modehändler Zalando unter anderem auch der Sportartikelhersteller Puma aus dem fränkischen Herzogenaurach.

Durch die Erweiterung auf 40 Unternehmen steht der DAX für etwas mehr als 80 Prozent des gesamten Börsenwerts aller Unternehmen im regulierten Markt, bislang waren es rund 66 Prozent. Zudem sind die gelisteten Konzerne auch verpflichtet, testierte Geschäfts- und Quartalsberichte vorzulegen und nachzuweisen, dass sie profitabel sind. Die Reform wird auch als Reaktion auf den Skandal um den bayerischen Finanzdienstleister Wirecard gewertet.

Oktober: Lieferengpässe und Inflation

Die Lieferengpässe, die vielen Unternehmen bereits seit Monaten zu schaffen machen, kommen beim Verbraucher an. Von Fahrrädern über Elektronik bis hin zu Küchengeräten – viele Waren werden knapp, weil vor allem aus Asien Bauteile nicht geliefert werden. Laut Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern klagen 70-80 Prozent aller Händler quer durch alle Branchen über gestörte Lieferketten.

Das knappe Angebot führt zu Preissteigerungen. Auch die Energiepreise ziehen kräftig an. Binnen eines Jahres haben sich die Kosten für Energie um rund 35 Prozent erhöht. Die Folge: Die Inflationsrate steigt. Bereits im September reißt die Inflation in Deutschland erstmals seit 1993 wieder die Vier-Prozent-Marke. Im Oktober liegt sie bereits bei 4,5 Prozent. Im November steigt sie weiter auf 5,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) bewertet den massiven Anstieg der Verbraucherpreise als vorübergehend. Grundsätzlich strebt sie für den EU-Währungsraum eine jährliche Teuerungsrate von nur 2 Prozent an.

Rücktritt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann

Am 20. Oktober kündigt der Chef der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, seinen Rücktritt zum Jahresende an. Weidmann gilt als Vertreter einer stabilitätsorientierten Geldpolitik und als einer der schärfsten Kritiker der Europäischen Zentralbank, die Finanzkrisen mit einer Niedrigzinspolitik und einem milliardenschweren Ankaufprogramm für Anleihen bekämpft.

Nachfolger von Jens Weidmann soll auf Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz Joachim Nagel werden. Nagel war 17 Jahre bei der Bundesbank tätig, sechs davon im Vorstand. 2017 wechselte er zur Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und 2020 zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), einer Art Zentralbank der Zentralbanken mit Sitz in Basel.

Vonovia übernimmt Deutsche Wohnen

Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia gelingt im dritten Anlauf die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen. In Deutschland entsteht dadurch der größte private Wohnungskonzern Europas. Das Bundeskartellamt hatte bereits im Juni erklärt, keine Bedenken zu haben.

Durch den rund 19 Milliarden Euro teuren Deal entsteht ein Immobilienriese mit rund 568.000 Wohnungen. Der Konzern ist überwiegend in Berlin aktiv. Der Bestand in Bayern war bis dato gering: rund 500 Wohnungen in München, etwa 450 in Puchheim und 20 in Würzburg. Eine Aufstockung erfolgte im Frühjahr 2020, als die Deutsche Wohnen den Projektentwickler Isaria mit insgesamt 13 Bauprojekten und 2.700 Wohneinheiten in München übernahm.

November: Weihnachtsgeschäft startet schleppend

Nach dem ersten Adventswochenende zieht der bayerische Einzelhandel eine sehr durchwachsene Bilanz. In den Innenstädten seien laut Handelsverband Bayern 20 bis 30 Prozent weniger Menschen unterwegs gewesen als sonst in der dieser Zeit. Die Einführung der 2G-Regel am 08. Dezember verschärft das Problem. Die Läden verzeichnen bis zu 60 Prozent weniger Kunden als üblich. Der Online-Handel hingegen meldet weitgehend normale Umsätze.

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstitut IFH plant fast ein Drittel der deutschen Verbraucher, in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben als 2020. Bestätigt wird dieser Trend durch das Konsumbarometer des Handelsverbandes, das eine deutliche Verschlechterung Verbraucherstimmung zeigt. Demnach senken die Sorge vor Inflation sowie die Angst vor einem Einkommensverlust die Bereitschaft zu Konsum.

Ex-Deutsche-Bank Chef Hilmar Kopper stirbt am 11. November

Er hat das Unwort des Jahres 1994 gesprochen: Peanuts. So hat der Banker Hilmar Kopper die offenen Handwerkerrechnungen in Höhe von 50 Millionen D-Mark bezeichnet, die beim Zusammenbruch des Immobilien-Imperiums von Bauunternehmer Jürgen Schneider hinterlassen worden sind.

Im Alter von 86 Jahren ist Hilmar Kopper am 11. November 2021 verstorben. Jahrzehnte lang hat er die Strippen an wichtigen Schaltstellen der deutschen Wirtschaft gezogen. Von 1989 bis 1997 war Kopper Chef der Deutschen Bank, von 1990 bis 2007 Aufsichtsratsvorsitzender beim Automobilkonzern Daimler.

Dezember: Energieversorger kündigen Verträge mit Kunden

Stark steigende Strom- und Gaspreise führen zu einer Pleitewelle bei Energieversorgern. Vor allem Billiganbieter sind betroffen. Bereits seit Oktober müssen immer wieder Strom- und Gasversorger Insolvenz anmelden und kündigen deshalb kurzfristig die Verträge mit ihren Kunden. Experten gehen davon aus, dass bis Mitte Dezember allein in Bayern eine mittlere bis hohe fünfstellige Zahl an Energiekunden von Vertragskündigungen betroffen ist.

Um die Strom- und Gasversorgung von privaten Haushalten und Unternehmen trotz der Insolvenz eines Anbieters aufrecht zu erhalten, ist es gesetzlich geregelt, dass der örtliche Grundversorger einspringen muss. Dieser Wechsel kann sich allerdings in erhöhten Preisen niederschlagen.

Feuerwerksverbot bedroht Arbeitsplätze

Nach dem Böllerverbot im vergangenen Jahr hat die Pyrotechnik-Branche 2021 auf einen besseren Umsatz gehofft. Vergeblich. Bereits zum zweiten Mal wird der Verkauf von Feuerwerkskörpern in Deutschland mit Verweis auf die hohe Klinikauslastung untersagt. Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich. Den betroffenen Unternehmen brechen fast 100% des gesamten Jahresumsatzes weg. Große Teile der Branche stehen mittlerweile vor dem Aus. Den bundesweit rund 3.000 Beschäftigten droht die Arbeitslosigkeit.

Der Branchenverband kritisiert, das Verkaufsverbot komme zu kurzfristig. Er hat angekündigt, erneut dagegen klagen zu wollen. 2020 wurde der Eilantrag abgelehnt. Im Hauptverfahren sind immer noch Klagen anhängig.