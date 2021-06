Wirecard-Untersuchungsausschuss: Abschluss, aber kein Ende

"Also gut, ich lob Sie mal"- kurz nachdem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble aus den Händen von Kay Gottschalk (AfD), dem Vorsitzenden des Wirecard-Untersuchungsausschusses, den Abschlussbericht des Gremiums erhält, entfährt ihm dieser Satz – ein klassischer Schäuble, denn wenn der CDU-Politiker von etwas angetan ist, dann klingt es bei ihm eher zurückhaltend.

Allerdings sind das nicht die einzigen Freundlichkeiten, die der Bundestagspräsident den Ausschussmitgliedern mit auf den Weg gibt. "Ihre Arbeit hat dem Ansehen der parlamentarischen Demokratie gut getan", so Schäuble. In diesem Punkt stimmten alle Ausschuss-Mitglieder zu. Was die Schlüsse nach der achtmonatigen Arbeit im Gremium angeht, sind Koalitions- und Oppositionsfraktionen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.

Politische Verantwortung für den Wirecard-Skandal

Dass es dabei selbst innerhalb der GroKo einen offenen Dissens gibt, dürfte schon dem nahenden Bundestagswahlkampf geschuldet sein. So hatten die Abgeordneten der Union von Anfang an der Ausschussarbeit die Rolle der Bundesanstalt der Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in den Fokus gerückt.

Die Behörde hatte zum Beispiel mit ihrem im Februar 2019 verhängten Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien dafür gesorgt, dass sich zahlreiche Anleger das Papier in ihre Depots legten. Durch den Kollaps des Aschheimer Zahlungsdienstleisters Ende Juni 2020 verloren wohl Zehntausende ihre Ersparnisse. "Das Leerverkaufsverbot der BaFin ist der schwerwiegendste Aufsichtsfehler in der Causa Wirecard. Die politische Verantwortung trägt Olaf Scholz und das Bundesfinanzministerium", sagte Matthias Hauer (CDU).

"Ich halte das für Wahlkampfgetöse der Union. Olaf Scholz trägt keine politische Verantwortung für den Wirecard-Skandal", konterte Cansel Kiziltepe (SPD). Sie nahm bei ihrer Kritik den langjährigen Wirecard-Bilanzprüfer EY in den Fokus. "Den Bilanzbetrug hätte EY feststellen können und müssen", sagte sie. Sie verwies auf gesetzlichen Neuerungen, die die GroKo aufgrund des Wirecard-Skandals umgesetzt habe, zum Beispiel erweiterte Kontrollbefugnisse für die BaFin. Und nicht zuletzt bekomme die Behörde mit Mark Branson einen neuen Chef. Sein Vorgänger im Amt des Präsidenten, Felix Hufeld, hatte im Zuge des Wirecard-Skandals seinen Posten räumen müssen.

AfD fordert Rücktritt von Scholz

Genau diesen Schritt forderte der Vorsitzende des Wirecard-Untersuchungsausschusses, Kay Gottschalk (AfD), auch von Olaf Scholz. In diesem Zusammenhang beklagte er die „Pattex-Haftkraft“ mancher Politiker, die an ihrem Stuhl kleben würden. Florian Toncar (FDP) kritisierte: "Es ist ein großes Ärgernis für viele Bürger, dass am Ende bei solchen Skandalen es niemanden gibt, der sich auch hinstellt und eigene Fehler einräumt."

Der Untersuchungsausschuss hat mehr als 100 Zeugen vernommen, darunter neben Olaf Scholz auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel hatte im Rahmen einer China-Reise im September 2019 persönlich ein gutes Wort für Wirecard eingelegt – nachdem sich zuvor Ex-Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg in einem persönlichen Gespräch mit Merkel im Bundeskanzleramt für den Aschheimer Zahlungsdienstleister eingesetzt hatte. Auch diese Einflussnahme des Lobbyisten zu Guttenberg hat der parlamentarische Untersuchungsausschuss beleuchtet.

Aufarbeitung des Wirecard-Skandals geht weiter

Über einen Erfolg konnten sich die Ausschussmitglieder noch unmittelbar nach der Übergabe des Berichts an den Bundestagspräsidenten freuen: Ein früherer EY-Bilanzprüfer hatte vor dem Verwaltungsgericht gegen seine namentliche Nennung und die Veröffentlichung des Abschlussberichts geklagt. Das Gericht lehnte diesen Antrag ab.

"Der Deutsche Bundestag bzw. seine Untersuchungsausschüsse sollten unabhängig von Regierung, Behörden und Gerichten Sachverhalte prüfen und bewerten können. Deshalb seien sowohl der Inhalt des Abschlussberichts als auch dessen Veröffentlichung der richterlichen Erörterung entzogen", entschied die 2. Kammer heute. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts ist gegen diese Entscheidung bei der nächsten Instanz bereits Beschwerde eingelegt worden.

Auch die juristische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals bei der Staatsanwaltschaft München I gegen frühere Verantwortliche des früheren DAX-Konzerns geht weiter. Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals ist also noch längst nicht beendet.