Wirecard und Cum/Ex: Stresstest für Olaf Scholz

Von "Skepsis" und "Misstrauen" gegenüber Olaf Scholz ist vor Beginn der Finanzausschuss-Sitzung auf Seiten der Opposition die Rede. "Alle Karten müssen jetzt auf den Tisch", fordert etwa Kay Gottschalk von der AfD. Die Erwartungen an den Bundesfinanzminister sind hoch, als Scholz durch die Tür des Sitzungssaals geht. Dahinter warten einige Ausschussmitglieder, die den Sozialdemokraten einem persönlichen Stresstest unterziehen wollen.

Opposition will Antworten von Scholz

Denn vor allem die Vertreter von AfD, FDP, Grünen und Linken wollen Antworten hören - nachdem sie sich gefragt haben, warum Olaf Scholz in seiner Zeit als Erster Bürgermeister von Hamburg die Parlamentarier über die genaue Anzahl der Treffen und Gespräche mit Christian Olearius, Mitinhaber der in der Hansestadt ansässigen Warburg Bank, falsch informiert hat. Die Warburg Bank gehört zu dem Kreis der Banken, gegen die im Zusammenhang mit dem Cum/Ex-Skandal Ermittlungen laufen.

Bei Cum/Ex-Aktiengeschäften haben sich Geldinstitute die auf Dividenden anfallende und tatsächlich nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach zurückzahlen lassen. Dem Fiskus ist so ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Genau beziffern lässt er sich bis heute nicht. Auch ein in der vergangenen Legislaturperiode eingesetzter Untersuchungsausschuss konnte sich am Ende nicht auf eine Summe einigen. Nach einem Urteil des Bonner Landgerichts soll allein die Warburg Bank deswegen rund 170 Millionen Euro zahlen (Az. 62 KLs 1/19). Die Bank wehrt sich juristisch dagegen.

Scholz: "Sehr, sehr guter Termin!"

Als Olaf Scholz nach über einer Stunde den Sitzungssaal verlässt, äußert er sich zufrieden. Hinter ihm liege ein "sehr, sehr guten Termin", sagt der Minister in einem kurzen Statement vor den wartenden Journalisten. Fragen beantwortet er nicht. Vertreter der Opposition sehen das anders. So kritisiert der Linken-Finanzexperte Fabio De Masi "Erinnerungslücken" bei Scholz.

Hintergrund: Olaf Scholz hat im Ausschuss zwar ein bisher nicht bekanntes, weiteres Treffen mit Olearius in seiner Zeit als Bürgermeister eingeräumt, eine konkrete Erinnerung habe er daran aber nicht. Der FDP-Finanzexperten Markus Herbrand kritisiert: "Ein angefressen wirkender Olaf Scholz hat nichts zur Aufklärung der gravierenden Anschuldigungen gegen ihn beigetragen und kann sich an entscheidende Punkte nicht erinnern." Lisa Paus von den Grünen attestiert ihm deswegen nach Sitzungsende eine allgemeine Amnesie: "Man kann sich an nichts erinnern."

Grüne: Scholz hat "zwei Gesichter"

Wenig später, in der "Aktuellen Stunde" im Plenarsaal des Reichstages, geht Paus Scholz deswegen noch mal frontal an. Die Finanzexpertin der Grünen blickt bei dem frisch gekürten SPD-Kanzlerkandidaten in "zwei Gesichter". Öffentlich gebe Scholz den "Kämpfer gegen Steuerbetrug", das zweite Gesicht vertrete eher die Interessen der Wirtschaftslobby.

Scholz geht darauf am Rednerpult des Deutschen Bundestages nicht direkt ein, allerdings nimmt er deutlich ausführlicher Stellung, als nach der Sitzung des Finanzausschusses. "Cum/Ex ist von Anfang an kriminelles Handeln gewesen", stellt Scholz zunächst unmissverständlich fest. Und ähnlich entschieden betont der Bundesfinanzminister, er habe in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister keinerlei Einfluss darauf genommen, wie die Finanzverwaltung und die Steuerbehörden in der Hansestadt mit der Steuerschuld der Warburg Bank umzugehen hat: "Es darf keinen politischen Einfluss geben. Es ist nicht passiert, es darf nicht passieren."

CSU-Politiker sieht bei Scholz noch offene Fragen

Während sich weitere Redner der SPD im Parlament hinter Scholz stellen, sieht der CSU-Politiker Hans Michelbach noch offene Fragen. Der Vorwurf der persönlichen Einflussnahme durch Scholz ist nach seiner Auffassung "heute nicht bewiesen, aber auch nicht ausgeräumt worden". Deutlich mehr Raum nimmt in Michelbachs Rede die Kritik an denjenigen ein, die über Jahre Cum/Ex-Geschäfte praktiziert haben: "Das war der Versuch etlicher windiger Manager, den Staat abzuzocken und sich die eigenen Taschen zu füllen."

Als Konsequenz will Scholz nun dafür sorgen, dass sich der Fiskus entgangenes Steuergeld zurückholen kann – mit Hilfe eines Gesetzes, das für eine Unterbrechung der mittlerweile drohenden Verjährung sorgt. Er werde nicht nachlassen in dem Bemühen, das Geld der Steuerzahler zurückzuholen, so Scholz.