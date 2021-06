Wirecard-Skandal: Die Fehlleistungen des Wirtschaftsprüfers EY

Eine Unterschrift, rechts daneben, leicht nach unten versetzt ein kreisrunder Stempel – "Citadelle Corporate Services PTE. LTD." steht darin in blauer Schrift. Es sind zwei entscheidende Details, die ein "Oliver" am 23. Februar 2017 in die PDF-Datei eingefügt hat. Herausfinden lässt sich das mit zwei einfachen Klicks in den Dokumenten-Eigenschaften.

Bei "Oliver" dürfte es sich wohl um Oliver B. handeln. Der frühere Wirecard-Manager und Vertraute des flüchtigen Ex-Vorstands Jan Marsalek sitzt seit einem Jahr in Deutschland in Untersuchungshaft. Er gilt als Kronzeuge der im Fall Wirecard ermittelnden Staatsanwaltschaft München I und hat sich während seiner Aussage im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages im November 2020 reumütig gezeigt.

Oliver B. hat bei dem Zahlungsdienstleister jahrelang das Drittpartner-Geschäft wesentlich mit gesteuert und war bis zuletzt Geschäftsführer der in Dubai sitzenden Wirecard-Tochterfirma Cardsytems Middle East. Das PDF-Dokument zeigt auch: Erstellt hat es ein Mitarbeiter von Oliver B., der unter anderem als Web-Designer tätig gewesen ist. Auf Anfrage teilt der Anwalt von Oliver B. mit, wegen der laufenden Ermittlungen könne er keine Fragen beantworten.

Plump gefälschte Konto-Bestätigungen

Bei dem einseitigen Schreiben, das BR Recherche vorliegt, geht es nicht um irgendein nebensächliches Dokument: Mit der Datei, die mit dem Datum "27.01.2017" versehen ist, bestätigt der in Singapur sitzende Wirecard-Treuhänder "Citadelle" – so soll es zumindest aussehen - ein angeblich vorhandenes Guthaben. Rund 86 Millionen Euro sollen danach am Stichtag 30. November 2016 auf dem Konto mit der Nummer 650841620001 liegen. Das Dokument stammt aus dem Aktenbestand des Wirtschaftsprüfers EY.

Die Prüfgesellschaft hat über Jahre die Wirecard-Bilanzen abgesegnet. Alarm geschlagen hat EY wegen der offensichtlichen Fälschungen nicht, auch nicht bei einem anderen Dokument. So führt Citadelle in einer Saldenbestätigung vom 2. Dezember 2016 ebenfalls bei einem Konto in Singapur ein Guthaben in Höhe von 84 Millionen Euro auf. Auch in diesem Dokument hat "Oliver" nachträglich Stempel und Unterschrift eingefügt.

Luftbuchungen im Drittpartner-Geschäft

Die Gelder auf den beiden Treuhandkonten gehören offiziell Wirecard und stammen angeblich von den sogenannten Drittpartnern Al Alam aus Dubai und Senjo aus Singapur. Beide Firmen wickeln scheinbar seit Jahren in Asien für Wirecard Zahlungen ab. Dafür streicht der Aschheimer Zahlungsdienstleister Provisionen ein, so die offizielle Version. Im Laufe der Jahre wurden scheinbar immer größere Summen auf Treuhandkonten überwiesen, zunächst nach Singapur und zuletzt auf die Philippinen - angeblich als Sicherheit für mögliche Zahlungsausfälle. Am Ende sollen sich so 1,9 Milliarden Euro angesammelt haben. Heute ist klar: Dieses Geld hat es wohl nie gegeben, das Drittpartner-Geschäft war womöglich frei erfunden.

EY erklärt auf Anfrage, dem Unternehmen hätten Bestätigungen auf Papier vorgelegen. Aus diesen "maßgeblicheren physischen Saldenbestätigungen war eine Manipulation für die Prüfer nicht ersichtlich“. Nach Informationen von BR Recherche lagen EY die manipulierten Dokumente allerdings auch in digitaler Form vor.

EY schlägt trotz weiterer Ungereimtheiten keinen Alarm

Der langjährige Wirecard-Bilanzprüfer ging offenbar auch zahlreichen Ungereimtheiten in weiteren Treuhand-Bestätigungen nicht nach. So ist auffällig, dass die Datierung in etlichen Dokumenten in deutscher Schreibweise erfolgt, obwohl sie angeblich aus Singapur stammen. Dort ist dieses Datumsformat eher unüblich. Zudem werden bei einer Bestätigung des Treuhänders mit Datum "12.4.2019" weder Kontonummern noch die Bank genannt, bei der die Gelder angeblich liegen. Dabei sollen sich auf den Treuhandkonten zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 1,1 Milliarden Euro befunden haben. Nach Angaben der Münchener Staatsanwaltschaft sind die Dokumente Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinzu kommt: EY hat offenbar nie Belege von der angeblich die Treuhandkonten führenden Bank in Singapur eingefordert. 2015 und 2016 erhielt der Prüfer die Bestätigungen nicht vom Treuhänder direkt, sondern von Wirecard. Dies geht aus dem bislang geheimen "Wambach-Bericht" hervor. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat den Wirtschaftsprüfer Martin Wambach als Sonderermittler eingesetzt und damit beauftragt, die Arbeit von EY zu untersuchen.

Prof. Hansrudi Lenz, der an der Universität Würzburg Wirtschaftsprüfungswesen lehrt, bewertet das Vorgehen von EY bei der Prüfung der Treuhandbestätigungen als "rätselhaft": Es habe "eine ganze Fülle an Auffälligkeiten gegeben, die ja im Grunde genommen ein Wirtschaftsprüfer hätte erkennen müssen".

Testkäufe – ausgewählt von Wirecard

Im Frühjahr 2019 enthüllte die Financial Times, dass die Geschäfte der sogenannten Drittpartner zweifelhaft sind. Beim Testat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 lagen EY somit Warnungen vor. Die Prüfer schauten trotzdem bei Wirecard nicht genauer hin.

Ein Beispiel: Der Ablauf der Testkäufe durch den Wirtschaftsprüfer, wie interner Mailverkehr zwischen EY und Wirecard zeigt. Im März 2019 will EY bei fünf Online-Shops, die Zahlungen über Wirecard-Drittpartner abwickeln, die technischen Abläufe überprüfen. Außerdem interessiert EY: Gibt es die Anbieter überhaupt? Mit zwei Kreditkarten, die Wirecard zur Verfügung stellt, erwirbt der Prüfer für 33,45 Euro einen digitalen Alkoholtester. Außerdem schließt er auf einer Pornoseite eine siebentägige Mitgliedschaft für 9,95 Euro ab. Die Auswahl der Händler-Webseiten stammt allerdings nicht von EY. Vorgenommen hat sie Wirecard, wie eine E-Mail des damaligen Wirecard-Managers Oliver B. belegt. Am 16. Februar 2019 schreibt er an EY: "Hinsichtlich der Testkäufe schlage ich vor, dass ich Ihnen bereits ein paar Webseiten vorschlage und Sie einfach mal ohne mich ‚testen‘."

Auch dieses Vorgehen bemängelt der Sonderermittler des Bundestags. Die Prüfungsnachweise für die Testkäufe seien "nicht ausreichend und angemessen". Prof. Hansrudi Lenz von der Universität Würzburg sieht darin einen "ganz klaren Verstoß gegen Prüfungsstandards, die bei jeder Abschlussprüfung zu beachten sind", erklärt er im Interview mit dem ARD-Magazin Plusminus.

Trotzdem wiederholt sich dieses Vorgehen. Am 12. Mai 2020 schreibt derselbe EY-Prüfer an Wirecard, er würde gerne die Testkäufe aus dem Frühjahr 2019 wiederholen – sofern die Händler-Webseiten "noch aktiv sind". Auch hier sieht Lenz "einen grundlegenden Mangel im Prüfungsansatz von EY".

Wirecard lenkte Testkäufe von EY schon beim Abschluss 2015

Die internen Unterlagen zeigen nach Informationen von BR Recherche, dass Oliver B. den EY-Prüfern bereits für den Abschluss des Geschäftsjahres 2015 für Tests Händler-Webseiten übermittelt hat, deren Zahlungen der Wirecard-Drittpartner Al Alam abwickelte. Der Prüfer bemerkte damals, dass die Umsätze der genannten Internetportale nicht mit den vom Drittpartner Al Alam gemeldeten Abrechnungsdaten übereinstimmen. In einer Mail vom 22. Dezember 2015 schreibt er: "Mir erscheinen die Webseiten jedoch von der Reichweite her sehr gering." Die Abrechnungen durch Al Alam würden dagegen "ein sehr hohes Volumen" aufweisen.

Doch Oliver B. beschwichtigt – offenbar mit Erfolg: Die genannten Händler-Webseiten seien "natürlich nur für einen Bruchteil der Umsätze verantwortlich allerdings gibt es davon tausende. (…) Probieren Sie die doch erst mal aus und dann holen wir uns noch ein paar weitere zur Verprobung." Die Antwort des Prüfers, ehe er in den Weihnachtsurlaub entschwindet, kurz und lapidar: "Ok, so machen wir es."

FDP-Politiker Toncar: "Vernichtender Bericht" des Sonderermittlers

Die sogenannten Drittpartner stehen bei Wirecard im Zentrum des Betrugs. Sie liefern auf dem Papier seit 2016 rund die Hälfte des Umsatzes und sorgen für den kompletten Gewinn. Trotzdem prüft EY deren Geschäftsmodell nicht genauer, wie der Sonderermittler des Wirecard-Untersuchungsausschusses anhand zahlreicher weiterer Punkte feststellt.

So kauft eine Wirecard-Tochter in Dubai 2018 jeweils Payment-Software von den beiden Firmen Al Alam und Senjo. Obwohl es sich um unterschiedliche und eigentlich selbständige Partner handelt, sind große Teile der Verträge, der technischen Spezifikationen und auch der Kaufpreis identisch. Im Vertrag mit Al Alam wird fälschlicherweise sogar sechsmal der Name Senjo genannt. Die Prüfer von EY schlagen auch hier nicht Alarm.

Zudem habe sich der Abschlussprüfer beim Nachweis des Drittpartner-Geschäfts primär auf Angaben der Partnerfirmen gestützt. Ob die Umsätze der Drittpartner existierten, sei nicht direkt bestätigt worden: "Insoweit bestehen keine tatsächlichen Nachweise, dass z.B. die Acquiring-Banken und Card Networks die Transaktionen tatsächlich akzeptiert haben", so der Sonderermittler.

Auch stützt sich EY auf nur lückenhafte Finanzinformationen über die Drittpartner, die in der Regel vom Management der drei Firmen selbst stammen. Dabei fallen den Prüfern abermals offensichtliche Fehler nicht auf. So will der Drittpartner Al Alam in den ersten beiden Quartalen 2016 und 2017 den Unterlagen zufolge die gleichen Transaktionssummen in Höhe von mehreren hundert Millionen erzielt haben - auf den Cent genau.

Auch heute noch ist EY der Überzeugung: Die Abschlussprüfer hätten "zahlreiche, teilweise weit über das übliche Maß hinausgehende Prüfungshandlungen" zum Drittpartner-Geschäft vorgenommen. Daraus sei aus "aus damaliger Sicht auf die gesicherte Existenz" dieses Geschäfts geschlossen worden.

Für Florian Toncar (FDP), Mitglied des Wirecard-Untersuchungsausschusses, ist der Bericht des Sonderermittlers "vernichtend". Der Vorwurf sei nicht, dass die EY-Prüfer "mitgemacht hätten beim Betrug", aber sie hätten "sehenden Auges, bedingt vorsätzlich, ein falsches Testat erteilt".

Muss EY für Prüffehler haften?

Prof. Hansrudi Lenz von der Universität Würzburg zieht nach der Lektüre des Berichts ein ähnliches Fazit: Angesichts der "Fülle der Hinweise reden wir hier mindestens über grobe Fahrlässigkeit". Er hält es für möglich, dass sich die Wirtschaftsprüfer "im Bereich des bedingten Vorsatzes oder des leichtfertigen und gewissenlosen Handelns" bewegen. Am Ende müssen darüber Gerichte entscheiden. Anwälte bringen bereits zahlreiche Schadensersatzklagen auf den Weg, auch ein Kapitalanleger-Musterverfahren beim Landgericht München ist beantragt.

24 Milliarden Börsenwert wurden durch die Wirecard-Pleite vernichtet. Haften muss EY grundsätzlich nur, wenn den Prüfern zumindest ein bedingt vorsätzliches Handeln nachzuweisen ist. Eine entscheidende Rolle könnte dabei der Bericht des Sonderermittlers spielen. Der ist bislang geheim, weil EY seine Veröffentlichung verhindert. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss will über den Bundesgerichtshof eine uneingeschränkte Veröffentlichung des Berichts erreichen.