Wirecard-Ausschuss: "Wir prüfen nicht jede Quittung"

Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun hat unter den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses einen Beinamen erhalten. Einige Politiker nennen ihn seit kurzem: Markus - "Ich verweise auf mein Eingangsstatement" - Braun. Das ist nicht besonders originell, fasst aber Brauns Aussage von vergangener Woche ganz gut zusammen.

Stundenlang befragten ihn die Ausschuss-Mitglieder. Seine Antwort war fast immer: "Ich verweise auf mein Eingangsstatement." Das sorgte für viel Frust im Untersuchungsausschuss. Nun waren die Wirtschaftsprüfer an der Reihe. Aber auch hier läuft es ähnlich – stundenlange Befragung, aber keine Aufklärung in der Sache.

Das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns

Zum Beispiel ist da Christian Orth, Leiter der internen Qualitätssicherung bei Ernst & Young (EY). In einem abstrakten Vortrag über seinen Beruf schildert er ausführlich die Grenzen seines Jobs. Wirtschaftsprüfer müssten nicht unterstellen, dass das Gegenüber per se ein Betrüger sei, erklärt er. Vielmehr sei man stets auf Mitarbeit und Zusammenarbeit des Mandanten angewiesen. Es gelte das Prinzip des "ehrbaren Kaufmanns".

Bezogen auf den Wirecard-Skandal klingt das sehr bescheiden. Konten in Asien hat Wirecard wohl erfunden. 1,9 Milliarden Euro tauchten in der Bilanz auf, konnte das Unternehmen aber nicht belegen – möglicherweise hat das Unternehmen sie auch frei erfunden. Im Juni brach Wirecard schließlich in sich zusammen. Anleger verloren viel Geld. Das Vertrauen in den deutschen Finanzplatz ist seitdem ramponiert. Die Staatsanwaltschaft steckte Ex-Vorstände, darunter auch Markus Braun, in Untersuchungshaft. Bandenmäßiger Betrug lautet der Verdacht.

EY ist angeblich nichts aufgefallen

Und die Wirtschaftsprüfer von EY geraten immer mehr in die Kritik. Sie kontrollierten seit 2009 die Bilanzen von Wirecard. Aufgefallen sei da nichts – weder die Konten in Asien noch die 1,9 Milliarden Euro. Kurz vor der Anhörung berichtet das "Handelsblatt", die Wirtschaftsprüferaufsicht Apas habe die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wegen Hinweisen auf Straftaten der EY-Prüfer. EY streitet das als haltlos ab.

Bei Orths theoretischem Vortrag über das "Wesen des Wirtschaftsprüfers" fällt noch dieser Satz: "Wir prüfen nicht jede Quittung." Zählen dazu auch 1,9 Milliarden Euro? Das wäre ein interessanter Ansatzpunkt für die Befragung im Wirecard-Untersuchungsausschuss.

Strategie: Aussageverweigerung

Doch der EY-Mann Orth beendet sein Eingangsstatement so: Er würde unheimlich gerne aussagen, aber er dürfe das nicht, weil er einer Verschwiegenheitspflicht unterliege. Das stimmt, allerdings hätte zuvor der Wirecard-Insolvenzverwalter alle EY-Akteure von der Schweigepflicht entbunden, entgegnet Matthias Hauer (CDU). Doch Orth erklärt, wie seine anderen EY-Kollegen, er fürchte strafrechtliche Konsequenzen, weil in der Vergangenheit mehrere Oberlandesgerichte entschieden hätten, dass der Insolvenzverwalter allein gar nicht befugt sei, die Schweigepflicht aufzuheben. Sondern, dass zusätzlich der zur Zeit des Prüfmandats amtierende Vorstand das tun müsse.

Das sorgt für Kopfschütteln im Ausschuss. Denn das würde bedeuten, der in U-Haft sitzende Markus Braun müsste den EY-Leuten erlauben zu reden. Genauso wie Jan Marsalek. Doch der ist auf der Flucht. Kaum vorstellbar, dass Marsalek da etwas unternimmt. Deshalb wirft CDU-Mann Hauer dem EY-Zeugen Orth vor: "Ihre Aussageverweigerung ist ein vorgeschobener Grund." Danayl Bayaz (Grüne) sagt, EY verstecke sich hinter Braun und Marsalek. "EY ist ein Unternehmen, das von Staatsaufträgen profitiert. Auch daher ist die Erwartung berechtigt, dass das Unternehmen die politische Aufklärung nicht behindert", so Bayaz.

Zeugen spielen auf Zeit

Vor allem ist das Schweigen der EY-Leute eine Strategie. Erstens: Aussage verweigern, wegen laufender Ermittlungen oder Verschwiegenheitspflicht. Zweitens: erklären, dass man unbedingt aussagen will, sobald das juristisch eindeutig geklärt ist. Drittens: abwarten. Denn die Zeit spielt für die Wirecard-Vorstände und EY-Prüfer. Der Untersuchungsausschuss muss zum Ende der Legislatur enden. Das wäre schon Ende September. Weil dazwischen aber noch ein Bundestagswahlkampf liegt und der U-Ausschuss einen Abschlussbericht vorlegen muss, heißt das: Ende der Zeugenbefragung Anfang April 2021.

Es droht der Aussage-Verweigerungs-Ausschuss

Doch hat der BGH bis dahin die Verschwiegenheitspflicht eindeutig geklärt? Und wann will der U-Ausschuss Markus "Ich verweise auf mein Eingangsstatement" Braun und die EY-Prüfer überhaupt erneut vorladen? Auf der Zeugenliste stehen schließlich noch andere Namen: Angela Merkel, Olaf Scholz, Karl-Theodor zu Guttenberg, Peter Altmaier, Markus Söder und, und, und.

Die Zeit wird knapp

Die Zeit spielt gegen die politische Aufklärung. Die so wichtigen Aussagen aus dem Wirecard-Umfeld fallen de facto aus. Jens Zimmermann (SPD) wirft EY Zeitspiel vor. Der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach rückt bei der Anhörung den EY-Zeugen Orth in die Nähe des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun. Michelbach schimpft: "Sie sagen nix, Herr Braun sagt nix!". Daraufhin ziehen sich der EY-Zeuge und sein Anwalt kurzzeitig zurück und fordern dann mehr Respekt. Eine Provokation.