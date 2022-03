Anklage gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun

Mehr als eineinhalb Jahre nach der Insolvenz des Zahlungsdienstleisters Wirecard steht die Aufklärung des Skandals durch die Justiz an. Die Münchner Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass die Beweise ausreichen, um dem ehemaligen Vorstandschef des früheren DAX-Konzerns Markus Braun und zwei weiteren Personen den Prozess zu machen.

Gewerbsmäßiger Bandenbetrug

Wie unter anderem das Handelsblatt und die Süddeutsche Zeitung berichten, wirft die Anklagebehörde den Beschuldigten gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Veruntreuung von Konzernvermögen, Bilanzfälschung sowie Manipulation des Wirecard-Aktienkurses vor. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass Wirecard spätestens seit 2015 Verluste schrieb. Um diese zu vertuschen, sei die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen mit vorgetäuschten Einnahmen aufgebläht worden. Wirecard nannte dies Drittpartnergeschäfte. Banken und Investoren hätten deshalb weitere Mittel in Höhe von mehr als drei Milliarden Euro bereitgestellt. Diese sind weitgehend verloren. Auch der Insolvenzverwalter von Wirecard, Michael Jaffé geht davon aus, dass die Drittpartnergeschäfte weitgehend erfunden waren.

Braun tief verstrickt – Marsalek weiter flüchtig

Die Ermittler werfen Markus Braun zudem vor, Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe an Vorstand und Aufsichtsrat vorbei an dubiose Partner durchgesetzt zu haben. Braun hat die Vorwürfe alle zurückgewiesen. Er sieht sich selbst als Opfer krimineller Machenschaften, die von Ex-Finanzchef Jan Marsalek initiiert worden seien, Marsalek habe ihn hinters Licht geführt. Jan Marsalek ist nicht angeklagt. Er ist seit Juni 2020 untergetaucht und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Sollte er festgenommen werden, könnte er aber ebenfalls angeklagt werden.

Bis zu zehn Jahre Haft

Bei einer Verurteilung drohen den jetzt angeklagten ehemaligen Managern bis zu zehn Jahre Haft. Markus Braun selbst sitzt seit Mitte 2020 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte standen deshalb unter erheblichem Ermittlungsdruck, da immer wieder Haftprüfungstermine anstanden. Dabei musste sich die Ermittler durch zigtausende Dokumente, E-Mails und Chatnachrichten arbeiten. Wirecard war ein international ausgerichteter Konzern mit verschachtelten Strukturen und einer Vielzahl von Verantwortlichen, die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber in einem streng hierarchischen System eingebunden waren, das geprägt gewesen sei von Korpsgeist und Treueschwüren gegenüber Vorstandschef Braun.

Prozess möglicherweise im Herbst

Das Landgericht München I wird nun entscheiden, ob es die Anklage vollständig oder in Teilen zulässt. Mit einem Prozessbeginn wäre dann im Herbst zu rechnen.

Mit umfangreichem Material von BR-RECHERCHE