Wird Norwegen zum Brexit-Vorbild?

Die Norweger haben zwei Mal Nein gesagt zur EU – bei zwei Volksabstimmungen in den Jahren 1973 und 1994. Aber das Land ist Teil des Europäischen Wirtschaftsraums. Und die norwegische Wirtschaft ist sehr zufrieden damit, sagt Tore Myhre vom Arbeitgeberverband NHO.

"Davon profitieren norwegischen Firmen sehr stark – seit über 25 Jahren. Es macht uns zu einem virtuellen Mitglied des europäischen Binnenmarktes. Und das ist extrem hilfreich, weil wir dabei die gleichen Rechte haben wie die EU-Mitglieder." Tore Myhre vom Arbeitgeberverband NHO

Schutz der heimischen Landwirtschaft

Norwegen ist Teil des europäischen Binnenmarkts, aber nicht der Zollunion. Die Regierung in Oslo will so die heimische Landwirtschaft schützen. Denn die Gemüsebauern im kühlen Norden zum Beispiel hätten keine Chance gegen die Konkurrenz aus Spanien. Außerdem wollen sich die norwegischen Fischer nicht den EU-Fangquoten unterwerfen.

John Erik Fossum sieht die Beziehungen zwischen Norwegen und der Europäischen Union in der Wirtschaft als Erfolg. Sonst ist der Professor für Europa-Studien an der Universität Oslo aber skeptisch. "In demokratischer Hinsicht ist das höchst problematisch. Wir können nicht überall mitreden", meint er. "Im Wesentlichen übernehmen wir Entscheidungen, die woanders getroffen wurden. Wir haben etwas Einfluss, aber nicht so wie ein EU-Mitglied", so Fossum weiter.

Und Norwegens Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat seinen Preis. Fossum rechnet vor, dass die Regierung in Oslo jedes Jahr etwa 800 Millionen Euro an die EU überweist – zum Beispiel für europäische Programme im Forschungsbereich. Aus Sicht des Professors wäre für Norwegen ein geordneter Brexit die beste Lösung. Das Norwegen-Modell hält er nur für die Zweitbeste.

"Das Abkommen zum europäischen Wirtschaftsraum beruht auf Einstimmigkeit. Das war bisher auch kein Problem. Aber wenn Großbritannien dazu kommt, wird es politisch. Das bringt Konflikte. Das macht es schwer, mit dem Abkommen weiter zu arbeiten." John Erik Fossum, Universität Oslo

Mit Abkommen oder ohne?

Auch Tore Myhre vom Arbeitgeberverband hält es für problematisch, wenn Großbritannien Teil des bestehenden Europäischen Wirtschaftsraums werden würde. "Wir hätten es wirklich gerne, dass Großbritannien im Binnenmarkt bleibt. Das würde sicherstellen, dass alles so bleibt wie es ist. Aber wir empfehlen, dass die Briten dafür ihr eigenes Abkommen aushandeln", so Myhre.

Großbritannien ist Norwegens wichtigster Handelspartner. Ministerpräsidentin Solberg hofft deshalb, dass Großbritannien und die EU alle Streitfragen lösen können – und es zu einem geordneten Brexit kommt. Es sei in Norwegens Interesse, das zu lösen, meint deshalb der Ministerpräsident. Er wünsche sich deshalb eine enge und umfangreiche Zusammenarbeit nach dem EU-Austritt.

Mit Abkommen oder ohne? Die Briten in Norwegen sollen dadurch keine Nachteile haben. Solberg sagte der britischen Premierministerin May neulich: Die Briten seien in Norwegen weiter willkommen.