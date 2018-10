Wird es nach der Hessen-Wahl stürmisch für die GroKo?

Wahlpartys hat sich die Bundes-SPD mittlerweile offenbar abgewöhnt. Möglich, dass man sich die Bilder von entsetzen SPDlern im Willy-Brand-Haus sparen will. Heute hätten sie vom niedrigsten Ergebnis für die hessische SPD seit 1946 erfahren. Gekommen sind nur Generalsekretär und Parteichefin für kurze Statements. Ein guter Spitzenkandidat sei das in Hessen, der alles richtig gemacht habe, sagen jene aus der Bundes-SPD, die heute etwas in eine Kamera sagten. Schuld sei die Bundespolitik. Die habe erheblich zu den Verlusten beigetragen, sagt die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles.

Berlin ist Schuld, nicht Hessen

Berlin ist Schuld. Da deckt sich die SPD-Analyse mit der der CDU im Konrad-Adenauer-Haus. Nach feiern ist auch hier niemandem zumute. Die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist zwar froh über den ersten Platz in Hessen. Jetzt müsse die Bundesregierung deutlich machen, "dass Schluss sein muss mit den Debatten, ob wir zusammen regieren oder nicht."

Es ist nur eine Nuance, aber hier unterscheiden sich SPD- und Unions-Analyse. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagt in der "Elefantenrunde" im ZDF, dass sich die drei Parteien der Koalition jetzt die Frage stellen müssten, ob sie die Kraft haben, aus dieser Lage herauszukommen. So könne es jedenfalls nicht weitergehen. Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender und Urgestein der No-Groko-Seite in der SPD, geht noch weiter: Hessen wie zuvor Bayern habe gezeigt, dass nicht klar sei, wofür die SPD stehe. Sie solle raus aus der Koalition mit der Union und sich außerhalb erneuern.

Kommt der Koalitionsbruch?

Es liegt nur eine Note von Koalitionsbruch in der Luft, an diesem Abend in Berlin. Alle geloben Besserung. Die SPD scheint ihre Profilbildung mit konkreten Projekten vorantreiben zu wollen. Um dann auszuwerten, ob die Umsetzung mit der CDU möglich war. Ein leises Zugehen auf die Gegner der Groko. Welche Projekte das sind, das will sie im Präsidium am Montag besprechen und sie dann vorstellen.

Aber auch die CDU will ihr Profil schärfen. Und beteuert wie die SPD, sich in die "Sacharbeit" zu stürzen. Wirkliches Interesse an einem Auseinanderbrechen der Koalition dürfte derzeit keine der beiden Parteien haben. Denn die Folge wären wohl Neuwahlen. Und die derzeitigen Umfragewerte für CDU und SPD wollen sich die Parteien eher nicht an der Wahlurne bestätigen lassen. Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, sagt, man solle nicht mehr von Großer Koalition, sondern lieber von Schwarz-Rot sprechen.